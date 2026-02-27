MiBus refuerza operación ante aumento del tráfico por inicio del año escolar

MiBus ha anunciado un despliegue estratégico diseñado no solo para absorber la alta demanda de estudiantes y trabajadores, sino para intentar mitigar el congestionamiento.

Ciudad de Panamá/Con el inicio del año lectivo este lunes 2 de marzo, las autoridades proyectan uno de los picos de movilidad más intensos del calendario, transformando la dinámica vial de la ciudad, especialmente en las horas críticas de la mañana y la tarde.

Ante este desafío logístico, la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) ha anunciado un despliegue estratégico diseñado no solo para absorber la alta demanda de estudiantes y trabajadores, sino para intentar mitigar el congestionamiento que suele asfixiar a la capital en estas fechas.

Para este 2026, la apuesta de MiBus es ambiciosa. La entidad confirmó que mantendrá una operación diaria de 10,555 viajes, apoyada por una flota de más de mil buses en circulación.

Este volumen de servicio representa un crecimiento significativo comparado con marzo de 2025, cuando se promediaban 9,500 viajes diarios.

Según la empresa, este ajuste estratégico busca garantizar que la oferta de transporte sea lo suficientemente robusta para evitar retrasos prolongados en las zonas de mayor afluencia.

"Hemos dispuesto una mayor disponibilidad de operadores y reforzado la supervisión en campo para ajustar la gestión en tiempo real, dependiendo de cómo se comporte el flujo de pasajeros", señalaron voceros de la institución.

Para evitar que el regreso a clases se convierta en un dolor de cabeza, se han emitido las siguientes pautas de convivencia y planificación: