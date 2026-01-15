Crisis de la basura en San Miguelito responde a intereses políticos, según Rodrigo Noriega

El analista Rodrigo Noriega alertó que una eventual crisis sanitaria en San Miguelito no se limitaría a ese distrito, ya que plagas no reconocen fronteras políticas ni territoriales.

Para el abogado y analista Rodrigo Noriega la situación actual con el tema de recolección de la basura en el distrito de San Miguelito es "totalmente político". Para el analista, el actuar de la Contraloría Nacional de la República, que aún no ha refrendado los contratos de las tres empresas propuestas por la alcaldesa de dicho distrito, Irma Hernández, para la recolección de los desechos, es una clara muestra de que muchos agentes políticos “no quieren que el problema de la basura se resuelva y mucho menos ella (la alcaldesa)”.

Noriega afirma que esta muestra de “garras de la politiquería criolla” se debe a que grupos políticos no van a dejar trabajar a la alcaldesa porque “se vuelve una amenaza tener una alcaldesa en un distrito tan poderoso como San Miguelito que no pertenezca a la clase política”.

Sobre la posición del actual Contralor de la República, Anel Flores, que se ha visto envuelto en controversias sobre el tema, en especial por ser intermediario en una reunión con la propietaria de Revisalud y la alcaldesa Hernández, el analista fue certero al decir que “en un país serio con instituciones, Anel Flores no sería Contralor de la República”.

Noriega hizo un breve recorrido por el historial de Flores, donde asegura que hay demasiados temas que “suenan a conflicto de intereses, extralimitaciones de funciones y abuso de poder”. “Hay que tener mucho cuidado porque este es apenas el primer tercio del gobierno”.

El analista espera que la alcaldesa siga con sus ideas de gobierno y asegura que ahora el problema de la recolección de la basura pertenece al gobierno del presidente José Raúl Mulino y el contralor Anel Flores. “El Concejo Municipal le quitó esa atribución a la alcaldesa”.

Pero más allá del contexto político y la discusión administrativa, Noriega calificó como urgente y prioritaria la situación de la recolección de basura en San Miguelito, que representa un riesgo real para la salud pública.

Durante su análisis, Noriega alertó que una eventual crisis sanitaria en San Miguelito no se limitaría a ese distrito, ya que plagas como mosquitos, ratas y cucarachas no reconocen fronteras políticas ni territoriales. Subrayó que, de desatarse un escenario de ese tipo, el país no cuenta con suficientes hospitales ni personal para atender una emergencia de grandes proporciones, por lo que insistió en que se trata de una prioridad nacional.

El analista también llamó a que las diferencias políticas deben quedar a un lado cuando está en juego la salud de cientos de miles de personas. Aclaró que, si existieran errores o irregularidades, estos deben corregirse, pero no impedir que se avance en una solución.