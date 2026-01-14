Choque entre Irma Hernández y Anel Flores: Diputados reaccionan a las declaraciones

El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó la forma en que la alcaldesa ha intentado resolver la crisis de la basura y rechazó que se responsabilice a la Contraloría por la falta de refrendo de contratos con empresas recolectoras.

Ciudad de Panamá/Miembros de la bancada Vamos, así como diputados de San Miguelito, criticaron los calificativos utilizados recientemente en medio del enfrentamiento entre la alcaldesa Irma Hernández y el contralor general de la República, Anel Flores. Para los diputados, este cruce de declaraciones refleja una extralimitación de funciones y desvía la atención del problema de fondo que enfrentan las comunidades.⁣

"No tiene nada que estar haciendo de ir a hablar con los dueños de una empresa y con funcionarios electos, eso no tiene sentido. Quieren ponerse en contacto con una empresa que ha sido incapaz de recoger la basura y tampoco gestionar bien con sus empleados el pago de lo que se les adeuda", cuestionó el diputado Luis Duke.

También la diputada Yamireliz Chong recordó que la Contraloría es un organismo independiente responsable de fiscalizar, regular y controlar los manejos de los fondos públicos, según lo establecido en la Constitución; sin embargo, no ocurre así, dijo Chong.

"Vemos a un contralor que sale en defensa del gobierno constantemente, que participa en negocios con el Estado y ahora es intermediario entre proveedores y funcionarios públicos", advirtió Chong.

La diputada Alexandra Brenes y el diputado Lenín Ulate hicieron un llamado a que las autoridades del Órgano Ejecutivo y del municipio se sienten nuevamente a dialogar y busquen soluciones conjuntas en beneficio de la población, especialmente de las familias que conviven a diario con la acumulación de desechos frente a sus residencias.⁣

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó la forma en que la alcaldesa ha intentado resolver la crisis de la basura y rechazó que se responsabilice a la Contraloría por la falta de refrendo de contratos con empresas recolectoras. Aseguró que los expedientes llegaron recientemente a la institución fiscalizadora y que no corresponde atribuirle retrasos al contralor.

"Tanto que criticó al exalcalde Carrasquilla diciendo que ella iba a resolver eso rápidamente", lanzó Camacho asegurando que tuvo el gobierno que atender la situación por la "inexperiencia" de Hernández, que "ahora quiere culpar al contralor".

Los diputados coincidieron en que la prioridad debe ser la salud pública y ambiental del distrito de San Miguelito, por lo que insistieron en la necesidad de retomar el diálogo entre todas las partes involucradas para encontrar una salida definitiva a un problema que calificaron como de vieja data.⁣

Información de Meredith Serracín

