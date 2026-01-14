Bomberos atienden incendio en un edificio de la avenida Balboa, próximo a la entrada de Marbella

Un incendio registrado la tarde de este miércoles en un edificio ubicado en la avenida Balboa es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con el informe preliminar del teniente coronel Ángel Delgado, aproximadamente sobre las 5:30 se recibió la alerta por la emanación de humo en el edificio situado cerca de la torre Bicsa. Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio se originó en un apartamento ubicado en el piso 17 del edificio Bayfront Towers.

Los primeros reportes se registraron en redes sociales sobre las 5:00 de la tarde.

Delgado explicó que el acceso al apartamento afectado presentó dificultades debido a la presencia de puertas de seguridad, por lo que los bomberos se vieron obligados a realizar maniobras de entrada forzada con el objetivo de verificar si había personas en el interior y proceder con la extinción del fuego. Sobre las 5:53 p.m. se confirmó que el fuego había sido controlado y se mantenían con las maniobras de ventilación, para luego proceder con la etapa de investigación para determinar las causas.

En la atención de la emergencia participan unidades de las estaciones de bomberos de Calidonia, Balboa y Plaza Amador, con un aproximado de 20 unidades en el área.

El coronel indicó que se ejecutó una evacuación preventiva del edificio, al tiempo que se rescataron mascotas que se mantenían dentro de los apartamentos.

Afortunadamente, no hubo personas heridas, sin embargo, se confirmó que todo el apartamento quedó afectado; presuntamente, el fuego fue provocado por una explosión.

Delgado aclaró que el fuego se mantuvo confinado a un solo apartamento, aunque el humo se ha propagado por otros puntos del piso, lo que generó la percepción de una afectación mayor.

El capitán Otilio Racine, que atendió la emergencia, detalló que donde se registró la explosión no se mantenían las personas que habitan esta unidad y la propietaria del apartamento llegó unos minutos más tarde del reporte.

El Cuerpo de Bomberos continúa las labores para controlar la situación y descartar riesgos adicionales. De momento, las personas no pueden regresar a sus unidades habitacionales.

Testimonio de los residentes

Un español, residente del edificio en un apartamento del piso 22, relató que no sonó ninguna alarma y se percató de la presencia del humo tras salir de ducharse, por lo que de inmediato salió de la torre. Indicó que entre los residentes se fueron avisando para que salieran del lugar, y al consultar a la administración por qué no se estaban tocando las puertas para el desalojo, se les dijo que para eso estaban las alarmas, sin embargo, a él no le sonó ninguna alerta.

Otra residente colombiana que vive en el piso 25 narró que todo pasó mientras sacaba a su perro, y al regresar a su vivienda se encontró con los vehículos del Cuerpo de Bomberos.

"No puede ser que uno allí paga el mantenimiento a tiempo y no sonó la alarma, no tienen un plan de contingencia, 0 alarmas ni rociadores, nada", cuestionó una de las residentes que tuvo que evacuar la unidad junto a su gato.