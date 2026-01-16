Mulino fue invitado al cambio de mando presidencial en Chile y anuncia visita de Kast a Panamá en enero

El presidente Mulino destacó que Chile se mantiene como el principal usuario sudamericano del Canal de Panamá , lo que sitúa la relación bilateral en un plano de alta relevancia estratégica.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará para participar de los actos de transmisión de mando presidencial en Chile, tras recibir una invitación formal de su homólogo, Gabriel Boric Font. La ceremonia, en la que asumirá el presidente electo José Antonio Kast Rist, se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2026 en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

“La presencia de vuestra excelencia en Chile otorgará especial realce a dicha ceremonia, y permitirá estrechar aún más los excelentes lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros gobiernos y pueblos”, señala la invitación.

En su cuenta de X, Mulino también anunció que, antes del viaje oficial a Chile, el presidente electo chileno tiene prevista una visita a Panamá durante el presente mes de enero.

El presidente Mulino destacó que Chile se mantiene como el principal usuario sudamericano del Canal de Panamá, lo que sitúa la relación bilateral en un plano de alta relevancia estratégica. El Ejecutivo panameño subrayó la intención de trabajar en una agenda común para fortalecer temas estratégicos, bajo la premisa de que la colaboración entre ambos países "hermanos" potenciará su posición en la región.

"Tenemos mucho por hacer juntos en temas estratégicos y somos países hermanos. Juntos seremos más fuerte", señaló Mulino.

