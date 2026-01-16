Saquina Jaramillo, renuncia como directora de la Lotería Nacional; designan a Marcela Hernández como encargada

La designación de Marcela Hernández como directora general encargada entrará en vigor a partir de la toma de posesión , mientras se define el nombramiento definitivo en la entidad.

Ciudad de Panamá/La directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Indira Jaramillo Adam, presentó su renuncia al cargo, según se conoció en la Gaceta Oficial de este viernes 16 de enero.

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo No. 1 del 14 de enero de 2026, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, sin embargo, no se informaron las motivaciones de la renuncia.

Ante esta dimisión, Mulino designó de manera interina a Marcela Hernández Fernández, actual subdirectora general de la LNB, como directora general encargada, hasta tanto se nombre a un titular para el cargo.

Jaramillo Adam había sido nombrada directora general mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 del 8 de agosto de 2024, mientras que Hernández Fernández ocupaba el cargo de subdirectora general desde su designación a través del Decreto Ejecutivo No. 2 de 6 de febrero de 2025.

La designación de Hernández Fernández como directora general encargada entrará en vigor a partir de la toma de posesión, mientras se define el nombramiento definitivo en la entidad.

Durante su última intervención en TVN Noticias en septiembre de 2025, Jaramillo Adam detalló que impulsaba un proceso de transformación digital en la institución.

Jaramillo señaló que al iniciar su gestión encontró la entidad “totalmente desfasada” y aseguró que ya habían iniciado la digitalización del sistema, con la adquisición de un nuevo sistema de planilla y de contabilidad, lo que permitirá mayores controles.

En ese momento, Jaramillo afirmó que "todo en la Lotería se realizaba manualmente; al no tener controles sistemáticos, se prestaba para que unos pocos se enriquecieran. Eso es lo que crea los acaparadores, el sobrecosto, porque se les daba a terceros para revender el producto. Con la sistematización se eliminará ese problema".

Entre el año 2024 e inicios de 2025, su administración presentó múltiples denuncias por el otorgamiento irregular en libretas de venta. Hasta el momento, esas investigaciones siguen su curso.

