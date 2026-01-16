Mides refuerza atención en salud mental y presenta libro motivacional 'Há-bla-lo'

El libro también cuenta con una guía práctica de ejercicios de respiración y relajación muscular progresiva , cápsulas para fortalecer la autoestima, una guía de gestión emocional y consejos para crear listas de prioridades, lo que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y aumentar la sensación de control y organización.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento en salud mental y ampliar las herramientas de apoyo psicológico disponibles para la población, el Ministerio de Desarrollo Social presentó el libro “Há-bla-lo”, una iniciativa que busca abrir el diálogo sobre la salud mental de manera sencilla, accesible y cercana, como complemento a la Línea de Atención y Orientación Psicológica 147.

Durante una conferencia, las autoridades del Mides explicaron que “Há-bla-lo” es un libro cargado de mensajes positivos y ejercicios prácticos, orientados a promover la calma, la comunicación asertiva y la regulación emocional de forma dinámica. La publicación incorpora frases motivacionales y contenidos diseñados para incentivar a las personas a pedir ayuda cuando atraviesan situaciones de ansiedad, depresión u otros desafíos emocionales.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que el libro es el resultado del trabajo y la vocación del equipo de técnicos, psicólogos y trabajadores sociales que atienden diariamente a la población a través de la Línea 147, la cual, desde su relanzamiento en septiembre de 2024, ha recibido más de 18 mil llamadas.

Carles subrayó que “Há-bla-lo” utiliza un lenguaje visual y cotidiano, alejado del tecnicismo, con el propósito de abordar la salud mental de forma comprensible para todos los sectores de la población. “Esta iniciativa fue diseñada para romper el silencio y permitir que los ciudadanos puedan exteriorizar sus emociones”, afirmó la ministra.

“Hoy sabemos que contar con las palabras correctas, en el momento en que alguien más las necesita, puede salvar vidas. Con Há-bla-lo no solo queremos escuchar; queremos que cada persona tenga en sus manos una herramienta que le recuerde que no está sola”, expresó.

La titular del Mides también agradeció al equipo de “Otra Vez Sin Brief”, a la Fundación Más Móvil y a los aliados del proyecto, destacando que las alianzas público-privadas con propósito social contribuyen a transformar vidas, comunidades y al país. Asimismo, invitó a la población a consumir, compartir y viralizar los mensajes motivadores que ofrece el libro.

Entre las frases incluidas en “Há-bla-lo” se encuentran expresiones como: “lo estás haciendo bien”, “déjate querer como quieres a otros”, “familia es familia”, “sonreír es poderoso” y “no olvides que todos cometemos errores”, dirigidas a acompañar emocionalmente a quienes atraviesan un mal momento.

El libro también cuenta con una guía práctica de ejercicios de respiración y relajación muscular progresiva, cápsulas para fortalecer la autoestima, una guía de gestión emocional y consejos para crear listas de prioridades, lo que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y aumentar la sensación de control y organización.

Atenciones de la Línea 147

De acuerdo con cifras del Mides, desde septiembre la línea 147 ha atendido a 6,289 personas vía telefónica y a 4,492 a través de WhatsApp, siendo las mujeres quienes más utilizan el servicio. En ambas modalidades, los principales motivos de consulta son la necesidad de escucha, la orientación familiar, la ansiedad, la orientación en salud mental, el desánimo o tristeza y las relaciones familiares disfuncionales.

En menor proporción, se han registrado casos de crisis emocional, ideación suicida, adicción o abuso de sustancias y otros tipos de orientación. Las provincias con mayor número de consultas son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé.

En cuanto a edades, el grupo que más utiliza la línea telefónica es el de 30 a 39 años, seguido por el de 20 a 29 años y 40 a 49 años. Por WhatsApp, lideran las consultas las personas entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 30 a 39 años y jóvenes de 10 a 19 años.

La línea 147 es atendida por profesionales capacitados, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantiza total confidencialidad para quienes buscan apoyo en momentos de dificultad emocional.