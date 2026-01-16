Gilberto Ventura Ceballos: Familiares de víctimas rechazan posibles beneficios tras nueva audiencia

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público, luego de que en la fase intermedia no se admitieran pruebas como la planimetría forense y fotografías tomadas en el sitio inmediatamente después de la fuga.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una audiencia especial relacionada con la segunda evasión de Gilberto Ventura Ceballos, ocurrida en el centro penitenciario La Nueva Joya, concluyó este miércoles, dejando definido que el caso avanzará a juicio oral el próximo 26 de febrero.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público, luego de que en la fase intermedia no se admitieran pruebas como la planimetría forense y fotografías tomadas en el sitio inmediatamente después de la fuga. Estas decisiones fueron inicialmente apeladas, sin éxito, ante el Tribunal Superior, que respaldó el criterio de la jueza de garantías.

No obstante, el Ministerio Público interpuso una acción de amparo de garantías constitucionales, la cual fue acogida por la Corte, cuyos magistrados determinaron que las pruebas excluidas deberán ser evacuadas durante el juicio oral.

La defensa de Ventura Ceballos explicó que su representado cumple actualmente una condena de 30 años de prisión, luego de que su pena original de 50 años fuera reducida. Según detalló, Ventura Ceballos ya habría cumplido cerca de la mitad de esa condena, impuesta por delitos de homicidio.

En cuanto a los procesos por evasión, el abogado indicó que existen conversaciones con el Ministerio Público para explorar un posible acuerdo, lo que eventualmente permitiría una unificación de penas.

Sobre el estado de salud del condenado, la defensa sostuvo que Ventura Ceballos presenta afectaciones físicas derivadas de las condiciones de reclusión, señalando que el centro penitenciario donde permanece no reúne condiciones adecuadas en materia de atención médica, alimentación ni régimen de visitas, aspectos que, según dijo, han sido expuestos ante las autoridades competentes.

Te podría interesar: Antón vive una jornada de fe con la celebración del Santo Cristo de Esquipulas

Rechazo de las víctimas

Tras conocerse el desarrollo de la audiencia, familiares de las víctimas manifestaron su indignación, asegurando que no fueron notificados de la diligencia judicial y rechazaron cualquier posible beneficio o repatriación del condenado.

Uno de los familiares cuestionó la reducción de la condena y afirmó que no es justo otorgar beneficios a una persona vinculada con el secuestro y asesinato de cinco ciudadanos asiáticos.

Ventura Ceballos es una figura ampliamente conocida en el país por su vinculación con uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años, así como por sus múltiples fugas, la primera registrada en 2016 y otra en 2020, ambas desde centros penitenciarios panameños. El proceso judicial por su segunda evasión continuará el 26 de febrero, cuando el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial conozca formalmente el caso.