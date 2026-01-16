Presidente Mulino viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE

La firma del acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Asunción), equivalente a las 9:30 a.m. en Panamá, y se llevará a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este viernes 16 de enero a la capital de Paraguay para participar como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, un pacto comercial considerado histórico y que abre nuevas oportunidades de mercado y negocios para Panamá.

La firma del acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Asunción), equivalente a las 9:30 a.m. en Panamá, y se llevará a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. De acuerdo con Presidencia de Panamá, Mulino atiende una invitación formal del presidente paraguayo, Santiago Peña, en momentos en que Paraguay ejerce la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, bloque al que Panamá se incorporó oficialmente en 2025.

La delegación panameña está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón. El Acuerdo de Asociación será suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte del Mercosur, junto al Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

Además del mandatario panameño, presenciarán el acto otros presidentes de países miembros del Mercosur, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, todos en calidad de testigos de honor.

La concreción de este pacto marca una nueva coyuntura estratégica para Panamá, que busca fortalecer su posición como plataforma logística y comercial. El acuerdo entre Sudamérica y Europa da origen a la zona de libre comercio más grande del mundo, al conectar a más de 700 millones de consumidores en ambos continentes, ampliando el alcance económico y comercial de los países firmantes.