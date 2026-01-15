¡Decepcionada e impotente! Irma Hernández tras reunión donde estaba el administrador de Aseo y concejales ¿Qué ocurrió?

El titular de la Autoridad de Aseo negó que la intervención del servicio de recolección de basura en San Miguelito responda a intereses políticos y aseguró que la decisión busca garantizar la continuidad del servicio y evitar un problema de salud pública en el distrito.

Ciudad de Panamá/Una reunión a puerta cerrada tuvieron los concejales del distrito de San Miguelito con el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, en la tarde de este jueves. El objetivo del encuentro fue presentar el plan para la recolección de basura, tras la salida de la empresa Revisalud.

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, informó que no fue invitada formalmente a la reunión que se desarrolló desde las 4:00 p.m. hasta pasadas las 6:00 p.m. Pero minutos después del inicio del encuentro, la alcaldesa acudió al lugar al enterarse de que se discutiría el futuro del servicio, con el objetivo de conocer la planificación que manejará la AAUD a partir del próximo lunes 19 de enero.

Decepción e impotencia

Al salir del recinto, Hernández dijo sentirse con mucha incertidumbre con lo que está sucediendo y cuestionó múltiples situaciones respecto al plan de recolección bajo la administración de la Autoridad de Aseo.

Hernández enfatizó que a la fecha se mantiene "preocupada, consternada, nerviosa, ansiosa, con miedo, con mucho miedo de lo que vaya a pasar el día lunes y en adelante".

También agregó que estaba "temerosa porque el principal sueño, la principal facultad por la cual yo fui seleccionada por mis vecinos, no está en mis manos".

Dejó clara su insatisfacción e inseguridad con lo que se aprobó desde el Concejo de Gabinete para el distrito, y reclamó que no se tomara en cuenta y se intentara minimizar el esfuerzo de 18 meses en los que se trabajó para el pliego de cargos de la licitación para la nueva concesión.

A pesar de que el objetivo era conocer el plan, la alcaldesa afirmó que no entregaron ningún plan, tampoco una definición sobre la tasa de aseo. Posiblemente se utilicen las mismas empresas que habían sido aprobadas para el plan de recolección temporal por el Municipio, y que siguen a la espera del refrendo de la Contraloría.

A su juicio, esta situación tiene un trasfondo político por la confrontación que tuvo con el contralor de la República, Anel Flores, al que le cuestionó su actuación como "relacionista público", luego que la llamara para que se reuniera con directivos de la empresa Revisalud.

"¿Por qué ahora sí habrían refrendos listos para la Autoridad de Aseo y no para la Alcaldía de San Miguelito?”, planteó.

También expresó que se le estaría impidiendo ejercer sus funciones, lo que, a su juicio, vulnera la autonomía municipal. “Hoy se me niega como alcaldesa la capacidad de darle respuesta a mi distrito, violando la autonomía municipal que establece la Constitución”, sostuvo.

Se busca reducir mi figura como alcaldesa del distrito de San Miguelito. Se busca pasar facturas por razones políticas y, sobre todo, lo tengo que seguir diciendo, hay intereses detrás de esta contratación", afirmó Hernández.

"Obviamente, hay razones para no permitirme hacer mi trabajo", añadió, al tiempo que lamentó que el gobierno central haya "arrebatado" las competencias del Municipio de San Miguelito al tomar una decisión inconsulta que, de hecho, ya fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia. Indicó que la reunión no brindó luces claras sobre lo que va a ocurrir en el distrito en los próximos meses y dejó "más preguntas que respuestas".

Le deseo toda la suerte, toda la suerte a la Autoridad de Aseo con el reto grande que le acaban de imponer sobre el distrito de San Miguelito", dijo a los medios antes de retirarse del Concejo Municipal.

'Evalúan' contratación de empresas privadas

Por su parte, Moreno negó que la intervención del servicio de recolección de basura en San Miguelito responda a intereses políticos y aseguró que la decisión busca garantizar la continuidad del servicio y evitar un problema de salud pública en el distrito.

“Nosotros no tenemos ningún interés político. El único interés que tuvo el Consejo de Gabinete al instruir a la Autoridad de Aseo a entrar en San Miguelito es garantizar la continuidad del servicio y que no haya un problema de salud pública”, afirmó.

El funcionario sostuvo que, tras el inicio de las labores en el distrito, se logró un gran cambio en un corto período de tiempo. “En 14 días San Miguelito tuvo un cambio radical y 'cambió la cara', dijo Moreno.

Sobre los cuestionamientos relacionados con la ausencia de un plan formal presentado ante el Concejo Municipal, explicó que la reunión fue convocada para dialogar y que el documento con horarios, frecuencias y rutas será entregado próximamente. “Ahora sí tenemos un plan establecido y con gusto se lo voy a presentar”, señaló al explicar que cuando iniciaron el operativo del 1 de enero no había ningún plan definido.

En cuanto a la operación a partir del lunes 19 de enero, confirmó que la Autoridad de Aseo mantendrá equipos adicionales para atender San Miguelito sin afectar el servicio en el distrito capital. Para ello, no descartó la contratación de empresas privadas, aunque dijo que todavía está "evaluando qué empresas van a ser, dependiendo de qué equipo voy a necesitar", mientras que no detalló cuántas empresas se contratarían.

El administrador indicó que se trata de una situación de emergencia. “Esto es una situación crítica. Si no entrábamos, San Miguelito explotaba”, aseguró, al tiempo que indicó que la Autoridad de Aseo permanecerá en el distrito “el tiempo que sea necesario” hasta garantizar la estabilidad del servicio.

Cobro de la tasa de aseo

Respecto a la tasa de aseo, reiteró que no habrá aumentos y que los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a la recolección de desechos en San Miguelito. “Si se paga una tasa de aseo por un servicio, ese dinero tiene que usarse para la recolección”, sostuvo, añadiendo que el mecanismo de cobro aún está en evaluación y podría mantenerse a través de plataformas ya utilizadas anteriormente.

"Lo que sí es cierto es que Revisalud se va, termina su contrato el 18 y la Autoridad de Aseo garantiza el servicio de ahí en adelante", precisó Moreno al finalizar las declaraciones a los medios tras su reunión con los concejales en donde prometió que entregaría el plan próximamente.

Durante el desarrollo de la reunión, tanto la alcaldesa como los representantes de corregimiento expresaron su preocupación por la falta de información clara sobre el plan operativo que garantizará la continuidad del servicio de recolección de desechos en San Miguelito, una vez Revisalud deje de tener responsabilidad contractual.

Información de Meredith Serracín

