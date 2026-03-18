Bomberos controlan en 95% incendio en vertedero de Chepo y alertan por humo tóxico

En la operación participaron más de 40 bomberos, quienes trabajaron de forma ininterrumpida para contener y sofocar el incendio, logrando reducir significativamente su intensidad.

Chepo, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que el incendio registrado en el vertedero municipal del distrito de Chepo se encuentra controlado en un 95%, tras intensas labores operativas desarrolladas por unidades de la institución.

El teniente coronel Julio Real Santander, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este, explicó que la emergencia se originó el pasado 17 de marzo, aproximadamente a las 4:00 p.m., luego de una llamada de alerta por parte de la ciudadanía que reportaba un incendio de considerable magnitud en el vertedero de la cabecera del distrito.

De inmediato, se activaron los protocolos de respuesta, desplazando unidades al sitio, donde se confirmó que una amplia extensión del vertedero se encontraba en llamas, generando una densa columna de humo con alta carga tóxica.

Operativo con cinco cisternas

Para el control del siniestro se utilizaron cinco vehículos cisterna: cuatro de la Zona Regional Panamá Este y Darién, y uno en apoyo de la Zona Regional Panamá, específicamente de la estación de Juan Díaz. Asimismo, se aplicó agente encapsulador tipo F-500, utilizado para mitigar los efectos de materiales peligrosos y reducir la toxicidad del ambiente.

En la operación participaron más de 40 bomberos, quienes trabajaron de forma ininterrumpida para contener y sofocar el incendio, logrando reducir significativamente su intensidad.

A pesar del control alcanzado, las autoridades informan que se mantendrá monitoreo durante las próximas horas, debido a la posibilidad de reactivación y a la persistencia de gases y humo tóxico en el área.

El Cuerpo de Bomberos recomienda a la población del distrito de Chepo, especialmente en la cabecera, adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud:

Utilizar mascarillas , preferiblemente con filtro.

, preferiblemente con filtro. Evitar la exposición prolongada al humo

Mantener puertas y ventanas cerradas en la medida de lo posible.

en la medida de lo posible. Proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias

Las autoridades reiteran que los gases generados en incendios de vertederos pueden contener sustancias altamente nocivas, capaces de provocar mareos, irritación, dificultades respiratorias y otros efectos adversos.