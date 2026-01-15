Trabajadores de Revisalud reciben sus quincenas, pago de liquidaciones inicia este viernes

Durante la jornada se informó sobre el levantamiento parcial del secuestro anunciado previamente por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió que este 15 de enero se efectuara el pago de la quincena adeudada a los trabajadores.

Ciudad de Panamá/El panorama para los trabajadores de la empresa Revisalud mostró una mejora este miércoles en el distrito de San Miguelito, tras una nueva visita de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien se reunió con el representante legal de la empresa y con los colaboradores afectados por el conflicto laboral.

La presencia de la ministra Muñoz se dio un día después de que acudiera al lugar sin lograr sostener conversaciones, debido a la ausencia de representantes de la empresa. En esta ocasión, el representante legal de Revisalud, José Ricardo Trujillo, viajó desde Colombia y participó en el encuentro con las autoridades y los trabajadores.

Durante la jornada se informó sobre el levantamiento parcial del secuestro anunciado previamente por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió que este 15 de enero se efectuara el pago de la quincena adeudada a los trabajadores.

“Hoy se logró un levantamiento parcial del secuestro para que pudieran hacerse los pagos de las quincenas. El representante legal de la empresa que viajó a Panamá, el señor Trujillo, nos comunicó que tenían los fondos disponibles para honrar los pagos. El día de mañana (viernes) se van a empezar a dar las liquidaciones y el compromiso por parte del sector de trabajadores es que a partir de mañana van a salir a la recolección por un San Miguelito más limpio y porque es una transición a la Autoridad de Aseo de la manera correcta”, indicó la ministra Muñoz.

Según lo informado, un total de 204 trabajadores deberán ser liquidados. La ministra exhortó a aquellos colaboradores que presenten situaciones especiales a acudir el próximo lunes al Ministerio de Trabajo, donde serán atendidos en las salas de conciliación.

Por su parte, Marcos Allen, secretario general de la Federación Sindical, destacó la disposición mostrada por la empresa para cumplir con las obligaciones laborales pendientes.

“Queríamos que tuviésemos un cierre de relaciones de trabajo de manera cordial. Aquí nos atendió el representante legal de la empresa, José Ricardo Trujillo, quien llegó de Colombia y se puso a disposición de pagar hasta el último centavo a los trabajadores. Lo primero era la quincena, que ya se consignó, y mañana se empezará a pagar todas las prestaciones laborales, una por una”, señaló.

Entre los puntos más relevantes, se confirmó que la quincena ya fue pagada y que los trabajadores deberán retomar sus funciones a partir de este jueves. Así mismo, se anunció que desde el 18 de enero iniciará el pago de las prestaciones laborales.

En cuanto al servicio de recolección de basura en el distrito, se mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá a partir del 19 de enero, fecha en la que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumiría la recolección, o bien se activaría el plan anunciado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

Con información de Yamy Rivas