¡Frijol chiricano en riesgo! Productores de Alanje temen perder más de 50 mil quintales y esperan compra estatal

La incertidumbre crece entre los productores de frijol chiricano en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, donde miles de quintales permanecen sin comercializar. Mientras las lluvias se aproximan, las autoridades aseguran que buscan alternativas para adquirir la producción y evitar pérdidas en el sector.

Alanje, Chiriquí/Más de 50 mil quintales de frijol chiricano permanecen almacenados en el distrito de Alanje, en Chiriquí, sin encontrar salida en el mercado, lo que ha encendido las alarmas entre pequeños y medianos productores que temen pérdidas económicas y complicaciones para el próximo ciclo agrícola.

Ante este escenario, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que se están gestionando los fondos necesarios para iniciar el proceso de compra del grano, como parte de las medidas para apoyar a los agricultores de la región. El funcionario también indicó que se trabaja en la definición de mecanismos que permitan la comercialización del producto, en un intento por dar respuesta a las demandas del sector.

Los productores aseguran que la situación es crítica. Las cosechas se encuentran acumuladas en fincas, bodegas e incluso en los portales de sus viviendas, sin una vía clara de comercialización. De acuerdo con los agricultores, han solicitado en reiteradas ocasiones que se agilicen las compras prometidas a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Presidencia de la República, sin que hasta el momento se concrete una solución efectiva.

La preocupación se intensifica ante la proximidad de la temporada lluviosa. Según los productores, aún existen sembradíos en el campo que no han sido cosechados, precisamente por la falta de mercado para colocar el producto. Este escenario podría agravar las pérdidas si las lluvias afectan las plantaciones que aún permanecen en pie.

En total, unos 250 productores sembraron más de cuatro mil hectáreas de frijol chiricano durante este año. Para muchos de ellos, la venta de la cosecha no solo representa ingresos inmediatos, sino también la posibilidad de cumplir con compromisos financieros.

Los agricultores explican que los recursos obtenidos de la comercialización del frijol son fundamentales para saldar deudas con entidades bancarias y casas comerciales, así como para financiar la siembra de arroz correspondiente al ciclo agrícola 2026-2027. De no concretarse la venta de la producción, advierten, no solo se perdería la inversión actual, sino que también se pondría en riesgo la próxima temporada agrícola.

Con información de Demetrio Ábrego.