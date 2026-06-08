Fuerte oleaje erosiona vía de acceso a Playa Farallón y aumenta temor de aislamiento

Durante toda la mañana y parte de la tarde de este lunes, las olas impactaron con fuerza la costa. Los habitantes aseguran que la situación podría agravarse durante la noche, cuando se espera un nuevo incremento del oleaje.

Coclé/El fuerte oleaje que afecta a Playa Farallón continúa generando preocupación entre residentes y pescadores, luego de que el avance del mar provocara el deterioro de la vía de acceso a esta comunidad costera, incrementando el temor de que el sector quede incomunicado.

Durante toda la mañana y parte de la tarde de este lunes, las olas impactaron con fuerza la costa. Los habitantes aseguran que la situación podría agravarse durante la noche, cuando se espera un nuevo incremento del oleaje.

La preocupación se centra en el estado de la carretera de acceso, que presenta daños ocasionados por la fuerza del mar y constituye la principal conexión terrestre de la comunidad.

No dormimos porque lamentablemente viendo cómo viene esa marea tan fea y no vaya a pasar algo. Los agarra dormidos y es verdad que hay casas, nos llevó”, relató uno de los residentes afectados por la situación.

Los moradores aseguran que el comportamiento del mar ha cambiado en los últimos años y que los episodios de fuerte oleaje son cada vez más frecuentes e intensos, afectando la estabilidad de la zona costera.

Mientras tanto, se mantiene vigente el aviso de prevención por fuertes oleajes y mar de fondo emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), medida que permanecerá hasta el próximo 10 de junio.

Las autoridades han reiterado el llamado a los bañistas y visitantes para que extremen las medidas de precaución en las playas del Pacífico, especialmente en sectores donde las condiciones marítimas continúan siendo adversas.

En Playa Farallón, la atención permanece centrada en el comportamiento del mar durante las próximas horas, mientras residentes observan con preocupación cómo el oleaje continúa ganando terreno sobre la costa y afectando la infraestructura de acceso a la comunidad.

Con información de Nathali Reyes.