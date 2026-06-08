Alcalde de Colón espera que la Corte Suprema suspenda acuerdo que derogó el manual de funcionamiento

Galván aseguró que la derogación no solo afecta a funcionarios o a la planilla, sino que pone en entredicho la estructura administrativa sobre la que opera la Alcaldía, incluyendo su propio cargo.

Colón/El alcalde de Colón, Diógenes Galván, manifestó su expectativa de que la Corte Suprema de Justicia suspenda los efectos del acuerdo que derogó el Manual de Funcionamiento del Municipio, una decisión que, según advirtió, ha generado incertidumbre administrativa y podría afectar el pago de funcionarios en la próxima quincena.

Tengo fe de que esto se derogue o la Corte va a mandar una suspensión pronto, ojalá esta semana, para este exabrupto de acuerdo”, expresó el alcalde.

Galván explicó que la derogación del manual dejó sin sustento la estructura salarial utilizada para la elaboración y refrendo de la planilla municipal, situación que dificulta cumplir con los trámites ante la Contraloría General de la República. Se trataría de al menos 350 funcionarios.

En ese sentido, su administración presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta quincena tenemos que mandar a Contraloría a refrendar la planilla y no la podemos mandar porque no hay una base salarial y Contraloría no lo va a refrendar”, afirmó.

El alcalde señaló que la administración analiza alternativas legales para reubicar personal y minimizar el impacto de la medida, aunque reconoció que aún no existe un conteo definitivo de los funcionarios que podrían verse afectados.

Según explicó, el acuerdo dejó sin efecto el Manual de Funcionamiento del Municipio establecido mediante el Acuerdo 1014007, lo que obliga a la administración a realizar ajustes una vez publicada la medida en la Gaceta Oficial.

Galván aseguró que la derogación no solo afecta a funcionarios o a la planilla, sino que pone en entredicho la estructura administrativa sobre la que opera la Alcaldía, incluyendo su propio cargo.

Hasta mi posición está dentro del manual de funcionamiento del Municipio, es una incertidumbre”, indicó.

Mientras espera una respuesta del máximo tribunal de justicia, Galván reiteró que debe cumplir con lo aprobado por el Concejo Municipal, pese a las consecuencias administrativas que, asegura, enfrenta actualmente el municipio.

No obstante, algunos representantes han señalado que la derogación busca eliminar al menos ocho cargos gerenciales dentro de la estructura municipal, cuyos titulares perciben salarios superiores a los 2,000 dólares mensuales.

En su momento, Carlos Lima, representante de Buena Vista, defendió la medida argumentando que el municipio atraviesa limitaciones presupuestarias.