ATTT habilitará parcialmente la vía Bolívar para el acceso de camiones hacia los puertos de Colón

La reapertura permitirá el tránsito de vehículos articulados hasta el muelle 16, mientras continúan los trabajos de reparación.

Provincia de Colón./Luego de varios meses de permanecer cerrada por trabajos de reparación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir de este lunes, 8 de junio, se habilitará parcialmente la vía Bolívar, en el sector comprendido entre el Cuartel de Bomberos y el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón.

La medida permitirá el paso de vehículos articulados que se dirigen hacia los puertos ubicados en el muelle 16. Sin embargo, los residentes y conductores que se dirigen hacia las áreas revertidas deberán continuar utilizando la vía Diversión, que se mantiene habilitada como vía alterna mientras culminan las obras.

Gilberto Harris, director provincial de la ATTT, explicó que esta apertura forma parte de una primera fase del proyecto.

“Hay que aclarar que la primera etapa que se va a habilitar el día lunes comprende desde la avenida Bolívar hasta la entrada de los puertos del muelle 16. Hasta ahí estará el acceso”, indicó.

El funcionario precisó que quienes se dirijan hacia las áreas revertidas de Margarita, Espinar y Davis deberán seguir utilizando la vía Diversión.

Asimismo, detalló que la vía permanecerá cerrada desde la entrada del cementerio de Monte Esperanza hasta la planta potabilizadora, debido a que aún falta la colocación de una sección de concreto como parte de los trabajos de rehabilitación.

Las autoridades exhortaron a los conductores de camiones de carga que tengan como destino a los puertos del muelle 16 a utilizar exclusivamente el tramo que será habilitado para evitar contratiempos en la circulación, ya que no habrá acceso al puente a través de esta ruta.

Con información de Néstor Delgado.