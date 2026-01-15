Ministra de Trabajo confirma compromiso de Revisalud para honrar pago de salarios

La ministra también confirmó que el contacto directo con la empresa se produjo luego del anuncio de la salida de Revisalud, proceso que ha estado marcado por diversas polémicas, especialmente por la incertidumbre de los trabajadores respecto al pago de sus liquidaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se refirió este jueves, desde la provincia de Coclé, a la situación de los trabajadores de la empresa Revisalud, en medio de la incertidumbre generada tras el anuncio de la salida de la compañía, prevista para el próximo 18 de enero.

Durante una gira oficial en el distrito de Penonomé, la titular del Mitradel confirmó que sostuvo contacto directo con la empresa y que, una vez concluya la jornada en la provincia, se reunirá en la ciudad de Panamá con el representante legal de Revisalud, quien, según indicó, "dio la cara ante el Gobierno y los trabajadores".

La ministra aseguró que se garantizará el pago de la quincena a los colaboradores y que se mantienen conversaciones con la empresa para que se honren los compromisos laborales pendientes.

“Al terminar aquí, regresamos a la ciudad de Panamá. Hemos mantenido comunicación y hoy llegó el dueño de la empresa, quien tiene un compromiso tanto con el sector trabajador como con el Gobierno Nacional de honrar los pagos”, expresó la ministra.

Detalló que el representante legal de Revisalud presentó una carta de compromiso de pago, lo que genera expectativas positivas entre las autoridades. “Tengo fe en que la empresa va a cumplir”, añadió.

La ministra también confirmó que el contacto directo con la empresa se produjo luego del anuncio de la salida de Revisalud, proceso que ha estado marcado por diversas polémicas, especialmente por la incertidumbre de los trabajadores respecto al pago de sus liquidaciones.

Ante la falta de respuestas, los colaboradores se vieron obligados a paralizar labores como medida de presión para exigir garantías sobre sus pagos, situación que motivó la intervención del Mitradel como mediador en el conflicto laboral.

El Ministerio de Trabajo reiteró que continuará acompañando el proceso para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores y que los compromisos asumidos por la empresa sean cumplidos.

Información de Nathali Reyes