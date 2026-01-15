Sigue la disputa en San Miguelito por la basura: acción legal ante la Corte busca frenar intervención de la AAUD

La alcaldesa afirmó que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento formal por parte del Ejecutivo ni de la AAUD con la alcaldía o el Concejo Municipal, pese a las decisiones adoptadas de manera unilateral.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó este jueves una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Resolución No. 1 de 2026, emitida el pasado 13 de enero por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que respalda la intervención del servicio de recolección de basura en el distrito.

Hernández, aseguró que la resolución es ilegal y vulnera la autonomía municipal, al haberse adoptado, según dijo, sin la participación ni notificación de la autoridad local, pese a que la ley lo exige.

De acuerdo con la alcaldesa, la resolución incumple la Ley 51 de 2010, que regula la AAUD, específicamente su artículo 11, el cual establece que cuando se tomen decisiones relacionadas con la operación del servicio de aseo en un distrito determinado, el alcalde o alcaldesa debe tener derecho a participar en dichas sesiones.

“No fuimos invitados, ni coordinados, ni llamados a la toma de decisiones que se han hecho sobre el distrito de San Miguelito”, afirmó Hernández, al señalar que este es uno de los fundamentos principales de la demanda presentada ante la CSJ.

Además, adelantó que en horas de la tarde la alcaldía interpondrá un recurso de amparo de garantías constitucionales, argumentando violaciones a la autonomía municipal y a la Ley 276, que regula la gestión integral de los residuos sólidos. Según explicó, dicha normativa establece que para que exista una intervención de la AAUD debe mediar un convenio con el Concejo Municipal, algo que, aseguró, no ha ocurrido.

“No hemos recibido ninguna respuesta ni coordinación formal. Se han tomado decisiones que consideramos arbitrarias y autoritarias, que centralizan un servicio que es de naturaleza municipal”, sostuvo.

Hernández advirtió que la intervención afecta directamente los procesos que ya adelantaba la alcaldía, incluyendo contrataciones en curso y una licitación orientada a un sistema de gestión integral de residuos, lo que, según dijo, genera incertidumbre entre los residentes sobre quién prestará el servicio, cómo se cobrará la tasa de aseo y si la AAUD podrá garantizar una recolección eficiente en un distrito que calificó como más complejo que el distrito capital.

La alcaldesa atribuyó la situación a lo que considera un ataque político, al señalar que su administración llevaba más de 18 meses trabajando en una planificación que contemplaba no solo la recolección de basura, sino un modelo integral y sostenible, con reciclaje, clasificación desde el origen, centros de transferencia comunitaria, cambios culturales e infraestructura urbana.

“Ese trabajo hoy es negado y arrebatado. Se frena la posibilidad de que San Miguelito se convierta en una ciudad modelo en manejo de residuos”, afirmó.

Las declaraciones de la alcaldesa se dan luego de que el presidente del Concejo Municipal y varios representantes respaldaran públicamente la decisión del Gobierno de intervenir en el distrito. Hernández señaló que, aunque comprende la intención de brindar una respuesta inmediata a la comunidad ante la crisis de basura, considera que las decisiones adoptadas desconocen acuerdos y procesos aún vigentes, lo que, según dijo, vuelve a vulnerar la autonomía municipal.

Pese a las diferencias, la alcaldesa aseguró que el objetivo final de todas las partes es el mismo: garantizar un servicio de recolección de basura eficiente y digno para los residentes de San Miguelito, insistiendo en que la solución pasa por una mayor coordinación y diálogo institucional.