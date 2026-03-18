Mundial 2026 | Argentina vs Guatemala en La Bombonera será la despedida de la Albiceleste

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf , donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam .

Buenos Aires, Argentina/La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles que el amistoso entre la selección argentina y Guatemala se jugará el 31 de marzo en La Bombonera, en un partido que servirá como despedida de la Albiceleste ante su público antes del Mundial de 2026.

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por (el DT) Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso, el martes 31 en La Bombonera, ante Guatemala", dijo en un comunicado la AFA.

La Finalissima, que enfrenta a los campeones de América y Europa, debía jugarse el 27 de marzo en Catar pero fue cancelada por la guerra en Oriente Medio, desatada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la respuesta iraní contra países de la región.

En este contexto y tras intensas negociaciones, la UEFA anunció el domingo la cancelación del partido por no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.

El amistoso contra Guatemala, en la casa de Boca Juniors en Buenos Aires, marcaría la despedida ante su público de los campeones del mundo en Catar 2022, antes de que vayan a defender su título en Norteamérica.

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces en la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

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