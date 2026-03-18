Clima en Panamá: Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 20 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas, aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, vigente desde la noche del 17 hasta el 20 de marzo de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se mantiene bajo vigilancia climática ante la previsión de lluvias intensas y condiciones atmosféricas inestables en los próximos días, según el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El aviso, que inició a las 8:05 p.m. del 17 de marzo y se extiende hasta las 11:59 p.m. del 20 de marzo, advierte sobre la ocurrencia de aguaceros recurrentes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en diversas regiones del país. De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Herrera, Colón, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y Darién, así como en las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá.

También se prevé afectación en ambos sectores marítimos del país, donde las condiciones podrían tornarse adversas. El pronóstico indica acumulados de lluvia diarios que oscilarán entre 15 y 80 milímetros, con registros más elevados en zonas específicas, de acuerdo con la evolución del sistema atmosférico.

El Imhpa explicó que esta situación responde a la influencia indirecta de un sistema frontal frío ubicado sobre Las Antillas, el cual, en combinación con la formación de vaguadas en la región, está modificando el patrón climático sobre el istmo. Este escenario favorece un ambiente más húmedo e inestable, propicio para la generación de lluvias frecuentes y eventos tormentosos.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre posibles riesgos derivados de estas condiciones, entre ellos crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas o con suelos saturados. Asimismo, las ráfagas de viento podrían provocar la caída de ramas, árboles u otros objetos, lo que representa un peligro adicional para la población.

Ante este panorama, el Imhpa recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas y mantenerse atenta a los informes oficiales emitidos por los organismos de seguridad. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar cruzar ríos crecidos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y atender las indicaciones de los estamentos de emergencia.