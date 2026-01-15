AAUD defiende avances en la recolección de basura en San Miguelito; residentes reclaman control y educación ciudadana

Como parte de las estrategias, la AAUD anunció que trabaja en ajustar las frecuencias de recolección y en divulgar los horarios de paso de los camiones, con el objetivo de que los residentes saquen la basura en el momento adecuado y se evite su acumulación en calles y veredas.

Enrique Martínez, supervisor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) aseguró que la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito muestra avances significativos desde que la entidad asumió la operación el pasado 1 de enero, aunque reconoció que persisten retos importantes, principalmente relacionados con la mala disposición de la basura por parte de la ciudadanía.

Martínez explicó que la institución ya realizó los estudios y planificaciones necesarias para establecer las rutas y frecuencias de recolección, las cuales, según afirmó, se están ejecutando de forma continua.

“Si hoy se hace un recorrido por San Miguelito, se pueden encontrar desechos del día anterior, pero no acumulaciones de varios días, porque se ha mantenido una rutina constante, lo que ha permitido reducir el volumen de basura en las calles”, señaló.

Martínez admitió que durante los operativos se han encontrado con numerosas dificultades, entre ellas la presencia de animales muertos y desechos acumulados desde meses anteriores, situaciones que calificó como un desafío heredado. No obstante, indicó que estas condiciones han sido enfrentadas como parte del proceso de recuperación del servicio.

Como parte de las estrategias, la AAUD anunció que trabaja en ajustar las frecuencias de recolección y en divulgar los horarios de paso de los camiones, con el objetivo de que los residentes saquen la basura en el momento adecuado y se evite su acumulación en calles y veredas. Estas rutas y horarios serán difundidos a través de redes sociales institucionales y medios de comunicación.

Sin embargo, los residentes de San Miguelito expresan que la situación sigue siendo preocupante en varios sectores del distrito. Vecinos de comunidades como Cerro Batea, Mamepiera y otros puntos aseguran que, aunque los camiones pasan, persisten los vertederos improvisados, especialmente por personas que llegan desde otros lugares a depositar basura de forma irregular.

“Nosotros no sacamos toda esa basura. Aquí vienen carros y camiones de otros lados a tirar bolsas grandes, incluso animales muertos”, denunció un morador, quien advirtió que esta práctica genera focos de contaminación y enfermedades, sobre todo durante la temporada de lluvias.

Otros residentes coincidieron en la necesidad de reforzar no solo la recolección, sino también una campaña de concientización ciudadana, para promover la correcta disposición de los desechos y la separación de residuos.

Durante recorridos realizados en el distrito, se ha podido constatar la mala disposición de la basura en algunos puntos, lo que refuerza el llamado de la comunidad a que se combine el esfuerzo operativo con educación y control, para evitar que el problema persista.

Mientras la AAUD sostiene que el operativo avanza y que no existen acumulaciones prolongadas de basura, los residentes insisten en que la solución debe ser integral, con mayor vigilancia, sanciones y participación ciudadana, para garantizar condiciones adecuadas de salud pública en uno de los distritos más poblados del país.

Información de Heydi Liam Morán