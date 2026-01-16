Juicio de Odebrecht: El rastro del dinero recuperado en la trama de sobornos de la empresa

Ciudad de Panamá, Panamá/El Estado panameño ha logrado recuperar más de 85 millones de dólares relacionados con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según confirmó la Fiscalía Anticorrupción que ya han sido puestos en manos del Tesoro Nacional; sin embargo, existen otras cifras relacionadas a cuentas, sociedades y bienes que se encuentran aprehendidos, y cuyo monto global asciende a más de 78 millones de dólares.

La fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, detalló que esta cifra se compone de bienes aprehendidos, sociedades y cuentas bancarias, tanto en el país como en el extranjero.

Desglose de los fondos recuperados

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio Público, del total cautelado hay:

14 millones 738 mil 634.38 dólares corresponden a bienes aprehendidos , entre propiedades y activos vinculados a la investigación.

corresponden a , entre propiedades y activos vinculados a la investigación. 21 millones 464 mil 212.42 dólares son dineros aprehendidos dentro de Panamá .

son . 42 millones 803 mil 937.25 dólares son dineros aprehendidos en el exterior

Para que estos bienes, dineros y sociedades pasen a manos del Estado, en concepto de recuperación en torno al caso Odebrecht, es necesaria una decisión judicial final con sentido condenatorio y que además esté en firme, es decir, que cubra todas las instancias en caso de apelaciones.

La ruta del dinero y la triangulación internacional

Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio en el proceso por blanqueo de capitales, que adelanta el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se revelaron detalles clave sobre la ruta del dinero, sustentados en transferencias bancarias internacionales y en información aportada por asistencias judiciales del Principado de Andorra.

El documento expone un esquema de triangulación financiera que involucró Panamá, Suiza, Andorra y Antigua y Barbuda, mediante el uso de sociedades offshore presuntamente creadas para canalizar pagos de coimas y sobornos vinculados a proyectos de infraestructura ejecutados por Odebrecht.

Sociedades y transferencias bajo la lupa

Entre las sociedades señaladas en el expediente figuran:

Kingstall Financial Inc. , constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual se movilizaron 4.9 millones de dólares . La Fiscalía sostiene que la cuenta era controlada por Odebrecht para ocultar al beneficiario final .

, constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual se movilizaron . La Fiscalía sostiene que la cuenta era . Neecel Corp S.A. , representada por Mauricio Cort y García , que recibió cuatro transferencias por 2 millones 999 mil 900 dólares , parte de los cuales llegaron a Panamá bajo el supuesto pago por la compraventa de islas frente a Ocean Reef.

, representada por , que recibió , parte de los cuales llegaron a Panamá bajo el supuesto pago por la compraventa de islas frente a Ocean Reef. Cort Business Brokers & Consultors Inc. , también vinculada a Cort y García, que recibió 1 millón de dólares de Klienfeld Services LTD y 6 millones 450 mil dólares de Aeon Group .

, también vinculada a Cort y García, que recibió y . Mengil International Limited , representada por Gabriel Alvarado Far , con depósitos por 12 millones 860 mil dólares provenientes de Aeon Group.

, representada por , con depósitos por provenientes de Aeon Group. Ralford Limited , representada por Andrés Mozes , que recibió 3 millones 50 mil dólares .

, representada por , que recibió . Hobert International Limited, representada por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, que ingresó 2 millones 150 mil dólares mediante traspasos de Aeon Group.

El auto también documenta transferencias desde cuentas de Constructora Internacional del Sur S.A., en Panamá, hacia Klienfeld Services LTD en Andorra, señalada por las autoridades como la “caja negra” de Odebrecht para movilizar fondos ilícitos.

Receso judicial para análisis de pruebas

Tras el inicio formal de la presentación de estas pruebas extraordinarias, varios abogados defensores solicitaron la suspensión temporal del proceso para analizar la documentación financiera.

Ante esta solicitud, la jueza concedió un receso parcial de tres días (viernes, lunes y martes), con el fin de que las partes cuenten con un plazo razonable para el estudio del material probatorio, antes de la reanudación del juicio.