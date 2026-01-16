Tocumen supera los 20.9 millones de pasajeros en 2025 y sigue siendo el segundo aeropuerto más puntual

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó este viernes 16 de enero que, en 2025, alcanzó la cifra anual más alta en su historia de pasajeros movilizados: 20 millones 981 mil 855 viajeros, y fue reconocido por segundo año consecutivo como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, con una tasa de puntualidad del 93.34%, según el ranking global On-Time Performance de Cirium.

El desempeño ha fortalecido su papel como el “hub aéreo más importante de Latinoamérica”.

De acuerdo con el informe, entre enero y diciembre de 2025, Tocumen registró 2,831,531 viajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, lo que representó un incremento del 5% (145,880 personas adicionales). En ese mismo período, los viajeros que salieron del país totalizaron 2,916,512, lo que representa un crecimiento del 3%, equivalente a 86,408 personas más que en 2024.

Además, el flujo diario también mostró un dinamismo notable. Solo en diciembre, el aeropuerto movilizó en promedio 61,414 viajeros por día, con mayor afluencia los jueves, sábados, domingos y lunes, siguiendo los patrones de viaje regionales e internacionales.

En cuanto a la operación aérea, el aeropuerto acumuló 166,448 movimientos de aterrizaje y despegue durante 2025, un aumento del 9% frente al año anterior (13,635 operaciones adicionales). Del total, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 7% a carga, el 2% a aviación general y el 2% restante a operaciones técnicas, chárter, militares y otras.

La red de conectividad también se fortaleció. En 2025 operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales, lo que amplió y consolidó su integración con los principales mercados de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, afirmó que estos resultados reflejan un esfuerzo coordinado y sostenido.

“Cerramos un año excepcional. Los récords en pasajeros, operaciones y carga, junto con ser nuevamente el aeropuerto mediano más puntual del mundo, reflejan el trabajo de una comunidad aeroportuaria comprometida con Panamá. Esta combinación de crecimiento y eficiencia impulsa el turismo, fortalece nuestra competitividad y consolida el papel de Tocumen como la puerta de conexión más importante de Latinoamérica”, señaló.

También durante 2025 se movilizaron 248,455 toneladas métricas, un crecimiento del 15% respecto al año anterior (31,801 toneladas adicionales). En 2024, Tocumen había registrado 19.2 millones de viajeros movilizados.

