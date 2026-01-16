Congresistas de Estados Unidos se reúnieron a puerta cerrada con diputados panameños en la Asamblea Nacional

De acuerdo con información obtenida por fuentes internas, la delegación estadounidense estuvo conformada por congresistas tanto demócratas como republicanos , provenientes de estados como California, Hawái y Florida , entre otros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de 14 congresistas de Estados Unidos sostuvo este viernes 16 de enero una reunión privada con el presidente de la Asamblea Nacional y diputados de diversas bancadas, en un encuentro que se desarrolló a puerta cerrada en el Salón Azul del Órgano Legislativo.

La reunión, que se extendió por aproximadamente una hora, no fue anunciada oficialmente ni contó con invitación a los medios de comunicación. El área contigua al Salón Azul permaneció acordonada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se desarrollaba el encuentro.

De acuerdo con información obtenida por fuentes internas, la delegación estadounidense estuvo conformada por congresistas tanto demócratas como republicanos, provenientes de estados como California, Hawái y Florida, entre otros.

Imágenes captadas tras la finalización del encuentro mostraron a los congresistas estadounidenses retirándose del Salón Azul y abordando el autobús que los trasladó hasta la Asamblea Nacional, para luego abandonar el lugar.

Más temprano, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos y participante de la reunión, publicó en la red social X un mensaje en el que señaló: “Es un honor recibir en la Asamblea Nacional a un grupo de congresistas de Estados Unidos, una muestra más del respeto entre ambas naciones y del interés por fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos”, acompañado de fotografías del encuentro.

Al finalizar la reunión, el diputado Zúñiga dijo que se trataron temas sobre transparencia, la lucha contra la corrupción e iniciativas sobre el decomiso de bienes producto del narcotráfico.

Dijo que quedaron impresionados de que hay una nueva generación que está tratando de buscar el adecentamiento de este órgano.

Zúniga destacó que el tema del memorándum de entendimiento no se tocó; sin embargo, sí se habló del Canal. Los diputados panameños comentaron que está siendo bien administrado por panameños. Según Zúñiga, quedaron "contentos" y "tranquilos"; además, los congresistas conocerán la vía acuática.

Con información de María De Gracia