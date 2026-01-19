Falla eléctrica afecta potabilizadora de Santiago

Potabilizadora de Santiago / Ney Castillo
Ney Castillo
19 de enero 2026 - 12:29

Veraguas/Problemas eléctricos en la potabilizadora de Santiago afectan a más de 100 mil personas.

