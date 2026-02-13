Las Tablas encabeza destinos mientras aumenta movimiento en la terminal

En la fila hacia Las Tablas, uno de los destinos más concurridos, los jóvenes esperan su turno entre risas y planes.

Panamá/La terminal poco a poco cobra más vida. Desde tempranas horas, las boleterías hacia el interior del país, especialmente con destino a Las Tablas, provincia de Los Santos, comenzaron a llenarse de viajeros listos para disfrutar de los cuatro días de Carnaval. Familias completas, jóvenes y adultos mayores cargan maletas, neveras portátiles y mochilas, preparados para vivir las fiestas en distintos puntos del país.

En la fila hacia Las Tablas, uno de los destinos más concurridos, los jóvenes esperan su turno entre risas y planes. “Para Las Tablas”, responde uno de ellos al ser consultado. Explica que viaja para reencontrarse con su familia: tiene a su abuela allá y no es la primera vez que celebra en ese lugar. Al enviar un mensaje a quienes aún dudan en viajar, invita a todos a disfrutar las fiestas con responsabilidad: “Que disfruten sus carnavales y pues, sanamente, fuera de pelea, disfruten con su familia”, expresa.

Otros viajeros optan por destinos más tranquilos. Una joven comenta que se dirige a Guararé, aunque no es muy aficionada al Carnaval. Su hermana agrega que probablemente celebrarán en el río, en un ambiente más relajado y familiar. “Sí, cuando manejen, no tomen sobre todo”, recomienda otra pasajera, subrayando la importancia de la prevención en carretera.

Desde la administración de la terminal informaron que el movimiento ha sido constante, especialmente hacia la región de Azuero, Chiriquí y Veraguas. El administrador destacó que desde primeras horas la movilización ha sido intensa. “Hoy desde tempranas horas hemos tenido bastante movimiento, sobre todo para Las Tablas”, indicó. Añadió que en la mañana ya habían salido casi 12 buses con entre 45 y 50 pasajeros cada uno.

El día de ayer viajaron cerca de 47 mil personas, cifra que supera ligeramente la del año pasado, y se espera que el flujo continúe aumentando en las próximas horas. Mientras tanto, la terminal sigue llenándose de entusiasmo, maletas y expectativas, con miles de panameños listos para celebrar el Carnaval en familia y con responsabilidad.

Con información de Yeny Caballero.