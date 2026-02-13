'Dale Suave': El llamado a la conciencia para reducir accidentes y evitar tragedias por consumo excesivo de alcohol

Cada año, durante los carnavales, se registran cientos de accidentes de tránsito relacionados con el exceso de velocidad y con la conducción en estado de ebriedad.

Con un llamado directo a la conciencia y a la responsabilidad, autoridades de tránsito y representantes de la sociedad civil reforzaron el mensaje preventivo de la campaña “Dale Suave”, una iniciativa que busca reducir los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, especialmente durante los carnavales, cuando aumenta la movilidad y las celebraciones en todo el país.

La campaña es impulsada por la Fundación Saber Beber en coordinación con la Policía Nacional, y está dirigida a las personas que vivirán su primer Carnaval, así como a familias que, por primera vez, permiten que sus hijos asuman mayores responsabilidades durante estas festividades.

La directora ejecutiva de la fundación, Marissa López, explicó que esta es la segunda edición de la campaña “Dale Suave”, cuyo objetivo central es proteger la vida a través de la prevención, la seguridad vial y el fomento del consumo responsable de alcohol.

Subrayó que el mensaje no es dejar de celebrar, sino tomar decisiones informadas que permitan disfrutar los cuatro días de fiesta y regresar a casa sin tragedias.

“El objetivo es que todos vuelvan seguros a casa”, afirmó.

Entre las principales recomendaciones destacan el uso del conductor designado, el respeto a las señales de tránsito, mantener límites de velocidad seguros y planificar con anticipación cómo movilizarse en los puntos de celebración.

López recalcó que el consumo responsable también implica hidratarse, alimentarse adecuadamente y no improvisar traslados.

Desde el enfoque operativo, el teniente Joel Gaitán, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, advirtió que durante la fiesta del Rey Momo es común detectar vehículos en los que todos los ocupantes han ingerido alcohol, una situación que elimina por completo la figura del conductor designado y eleva el riesgo de accidentes.

Explicó que los controles con alcoholemia no buscan únicamente sancionar, sino prevenir y recordar que cada conductor tiene en sus manos su vida y la de terceros.

Gaitán detalló los rangos establecidos por la normativa: niveles bajos (0-24) conllevan amonestaciones verbales, valores intermedios representan infracciones de tránsito (25-40) y cifras más altas implican retención de licencia y remoción del vehículo en grúa (+41).

En cuanto a los mitos sobre el consumo, la titular de Saber Beber fue enfática al señalar que no existe una cantidad segura de alcohol para conducir, ya que incluso pequeñas dosis afectan la visión, coordinación y capacidad de reacción.

Aclaró además que prácticas comunes como tomar café, bebidas energizantes o masticar ciertos alimentos no eliminan los efectos del alcohol, pues el organismo solo puede depurarlo con el tiempo.

Otro punto de alerta es la falsa creencia de que dormir para cortar la resaca, o como se conoce popularmente, "la goma".

Ambos coincidieron en que el alcohol puede permanecer en el cuerpo horas después de haber dejado de beber, lo que representa un riesgo para quienes conducen al día siguiente. La recomendación es clara: si se sabe que se será conductor designado, no ingerir alcohol desde la noche anterior.

El mensaje también se dirigió a quienes asistirán por primera vez a los carnavales, con énfasis en el cuidado grupal. Se recomendó vigilarse entre amigos, intercalar el consumo con otras actividades, mantenerse hidratados y recordar que “este no es el último Carnaval”, por lo que no vale la pena convertir una celebración en una experiencia negativa.

El teniente Gaitán exhortó a dejar el vehículo estacionado si se va a consumir alcohol y optar por transporte colectivo, selectivo o caminatas cortas, evitando jugarse la suerte o la vida.

