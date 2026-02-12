Habrá carnavalitos en Colón: Junta y empresarios logran acuerdo

La confirmación llega después de que inicialmente se anunciara la suspensión de la festividad debido a la falta de acuerdos con las autoridades locales, principalmente en lo relacionado con las garantías de seguridad para las reinas, comparsas y artistas.

Colón/Luego de varias horas de reunión entre la Junta del Carnaval de Colón y empresarios de la Zona Libre, se alcanzó un acuerdo que permitirá la realización de los tradicionales carnavalitos en la ciudad el próximo domingo 22 de febrero.

El entendimiento también contempla la presentación de las diferentes comparsas el martes 17 de febrero, cada una en su respectiva sede, en la ciudad de Colón, como parte de la programación festiva.

Roberto Edwards, presidente de la Junta del Carnaval de Colón, explicó que, aunque los días oficiales del carnaval van del 14 al 17 de febrero, la provincia mantiene una tradición propia que la distingue. “Los días de carnaval son del 14 al 17, pero Colón, como a Colón le gusta la salsa, tiene su tradicional domingo de carnavalito, que es el 22 de febrero; es el día máximo de esta provincia”, señaló.

Edwards destacó que esta fecha representa uno de los momentos más esperados por los colonenses. “La gente disfruta de principio a fin, con carros alegóricos, mojaderas, artistas y vienen de otras provincias a disfrutar en Colón”, expresó.

Asimismo, extendió la invitación a todo el país. “Invitamos a todos, a todos en la ciudad de Panamá y desde el interior también, que vengan a disfrutar este domingo carnavalito”, agregó.

La confirmación llega después de que inicialmente se anunciara la suspensión de la festividad debido a la falta de acuerdos con las autoridades locales, principalmente en lo relacionado con las garantías de seguridad para las reinas, comparsas y artistas.

Sin embargo, tras el encuentro sostenido entre las partes, se logró el consenso necesario para llevar adelante la celebración, devolviendo el entusiasmo a una provincia que vive el carnaval como una de sus expresiones culturales más importantes.

Con el acuerdo alcanzado, la ciudad de Colón se prepara para recibir a visitantes y locales en una jornada que promete música, color y tradición.

Con información de Jocelyn Mosquera.