Junta del Carnaval de Colón anuncia suspensión por falta de recursos en custodia, operación y financiamiento

La Junta explicó que esta determinación responde a la “ausencia total de un marco de coordinación efectiva entre las entidades con competencia territorial y jurisdiccional directa en la provincia”, así como a la falta de un acuerdo formal y operativo que garantizara las condiciones necesarias de logística y protección.

Colón/El carnaval en la ciudad de Colón 2026 no se realizará. Así lo anunció la Junta Directiva del Carnaval “Alegoría 2026” mediante un comunicado dirigido a la opinión pública y, especialmente, a la comunidad colonense.

En el documento, la organización anunció que “debido a circunstancias de fuerza mayor que comprometen la integridad y el desarrollo seguro de nuestros eventos”, y tras un análisis exhaustivo de la situación actual, se tomó “la decisión irreversible de suspender todas las actividades públicas programadas con motivo de las festividades carnestolendas de este año en el casco de la ciudad Colón”.

La Junta explicó que esta determinación responde a la “ausencia total de un marco de coordinación efectiva entre las entidades con competencia territorial y jurisdiccional directa en la provincia”, así como a la falta de un acuerdo formal y operativo que garantizara las condiciones necesarias de logística y protección.

Según el comunicado, esta situación “ha imposibilitado la creación de las condiciones mínimas e indispensables de logística y protección requeridas para garantizar la seguridad de nuestras comparsas, artistas, visitantes y familias colonenses”.

Además de los retos operativos, la Junta indicó que también se enfrentaron a limitaciones en materia de recursos, señalando la “imposibilidad de materializar los recursos financieros, operativos y de custodia necesarios para un evento de nuestra tradición y magnitud”. Agregaron que la inexistencia de un respaldo unificado por parte de las autoridades responsables dejó a la organización en un estado de “total vulnerabilidad institucional”.

El impacto de la suspensión trasciende lo festivo. En el comunicado se destaca que “El Carnaval de Colón es mucho más que una festividad; es un evento fundamental de conectividad económica y social”, donde emprendedores, comerciantes, artesanos y proveedores encuentran una fuente vital de ingresos.

La Junta también dejó claro que las consecuencias de esta decisión “recaen exclusivamente en el fracaso de la articulación y el compromiso que debieron prevalecer entre las autoridades con la obligación directa y exclusiva de actuar y facilitar estos eventos”.

Asimismo, eximieron de responsabilidad a las reinas, comparsas, murgas, grupos artísticos, patrocinadores, comerciantes, emprendedores y voluntarios que habían preparado su participación. En ese sentido, la organización expresó que “Nuestro sueño de una ‘Alegoría 2026’ se apaga hoy, no por falta de amor a nuestra tradición, sino por la falta de condiciones básicas que dependían de otros”, acompañando el anuncio con una sincera disculpa a la comunidad colonense.