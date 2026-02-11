Trabajos del Cuarto Puente se reanudan al 100% tras diálogo con trabajadores

Panamá/Los frentes de trabajo del Proyecto Cuarto Puente sobre el canal de Panamá fueron reanudados en su totalidad, luego de que el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) sostuviera conversaciones directas con los trabajadores de la obra.

De acuerdo con el comunicado, “luego de sostener conversaciones directas con los trabajadores del Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, escuchando sus inquietudes y aclarando las dudas planteadas, y bajo la observancia de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), los frentes de trabajo han sido reanudados al cien por ciento (100%)”.

El consorcio reiteró además que “cree firmemente en el diálogo como herramienta fundamental para la solución de diferencias”, y aseguró que su actuación se mantiene “en estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto absoluto a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical”.

El documento también señala que “el proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una obra de alto interés nacional, clave para la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad del país”, resaltando la importancia estratégica de la infraestructura.

Asimismo, valoró el acompañamiento institucional del Mitradel como garante del marco legal laboral y de la estabilidad en las relaciones de trabajo.

