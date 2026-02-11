Una sola plataforma para toda la cultura: nace la app MIC en Panamá

La aplicación está disponible actualmente en español e inglés, aunque se proyecta ampliar la oferta a otros idiomas.

Panamá/La oferta cultural panameña da un salto al entorno digital. Este jueves se realizó el lanzamiento oficial de una nueva plataforma que busca concentrar y promover todas las actividades culturales y artísticas que se desarrollan no solo en la capital, sino en todas las provincias del país. Se trata de la nueva aplicación MIC, impulsada por el Ministerio de Cultura.

La iniciativa pretende convertirse en un punto de encuentro entre quienes organizan eventos y quienes buscan opciones culturales en Panamá.

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, explicó que la plataforma permitirá a los panameños exponer y consultar actividades como exposiciones, exhibiciones, festivales, ferias, foros, muestras de cine, mercados de economía creativa, folclore y artesanías.

Indicó que esta plataforma le da la posibilidad a todos los panameños de exponer sus diferentes eventos y actividades culturales y artísticas. Además, planteó que se trata de darle a todos un lugar que sea el rey de la información, donde puedan tener toda la información de lo que pasa en Panamá.

Benedetti también indicó que el modelo actual de difusión, basado principalmente en redes sociales del Ministerio, quedará atrás para dar paso al uso de la plataforma como principal canal de promoción. Según explicó, la saturación de publicaciones en redes sociales dificulta que las personas encuentren lo que realmente buscan.

“Ahora vamos a promocionar; métete en la plataforma donde vas a poder buscar directamente lo que te interesa. Si te gusta el teatro, podrás ver lo que está pasando a nivel nacional o en tu provincia. Si te gusta el cine, exposiciones, talleres o concursos, podrás encontrar lo que es perfecto para ti”, detalló.

La aplicación está disponible actualmente en español e inglés, aunque se proyecta ampliar la oferta a otros idiomas. Además, el Ministerio iniciará una campaña de promoción para incentivar su uso.

De hecho, ya se impulsa su difusión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de que los turistas conozcan qué actividades culturales se desarrollan en el país y puedan planificar mejor su estancia en Panamá.

Con información de Jorge Quirós.