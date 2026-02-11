Preparativos en Parque Porras de Las Tablas para el Carnaval más emblemático del país

La Junta Central de Carnaval coordina toda la logística en conjunto con el municipio, supervisando los espacios públicos y apoyando las actividades que las diferentes tunas realizan durante el año en el corregimiento de Las Tablas.

Las Tablas, Los Santos/El Parque Porras, epicentro de las celebraciones del Carnaval 2026, se prepara para recibir a las reinas y seguidores de Calle Arriba y Calle Abajo, principales protagonistas de la fiesta más emblemática del país.

A pesar de las dificultades económicas que enfrenta Panamá y los retos para conseguir patrocinadores este año, la organización del carnaval ha logrado mantener las tradicionales tunas y actividades de Calle Arriba y Calle Abajo, con la expectativa de un mayor público que en años anteriores.

Domicio Ruiz, presidente de la Junta Central de Carnaval, destacó el esfuerzo de las directivas locales: “Tenemos que exaltar que tanto Calle Arriba como Calle Abajo cuentan con directivas que se esfuerzan cada año por ofrecer un carnaval gratuito en la ciudad de Las Tablas, que es lo más importante”.

El presidente también explicó que la Junta Central de Carnaval coordina toda la logística en conjunto con el municipio, supervisando los espacios públicos y apoyando las actividades que las diferentes tunas realizan durante el año en el corregimiento de Las Tablas.

Las celebraciones incluyen un cierre espectacular con la demostración del poderío de las tunas, finalizando con la quema de fuegos artificiales en la madrugada del miércoles de ceniza, tal como ocurre tradicionalmente en el Parque Porras.

Con información de Eduardo Javier Vega