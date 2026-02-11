Minsa decreta Alerta Azul a nivel nacional por carnavales y Semana Santa

Se mantendrán habilitadas 129 instalaciones de salud a nivel nacional, entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios.

Panamá/Con la llegada de los carnavales y el aumento de movilización en todo el país, el Ministerio de Salud (Minsa) activó medidas preventivas para reforzar la atención sanitaria. El Minsa decreta alerta azul a nivel nacional desde mañana 12 de febrero hasta el 6 de abril de 2026, una decisión que busca garantizar cobertura médica oportuna durante las festividades y la posterior temporada de Semana Santa.

129 instalaciones activas y más de 2,000 funcionarios

En ese sentido, se mantendrán habilitadas 129 instalaciones de salud a nivel nacional, entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios.

De estas:

80 funcionarán las 24 horas

24 tendrán horario extendido

El resto operará en su horario regular

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, informó que también se habilitarán 109 vehículos entre carros de emergencia y ambulancias, y que más de 2,000 funcionarios, entre personal médico y administrativo, participarán en el operativo.

Agua bajo evaluación en Chitré y Los Santos

En paralelo al despliegue sanitario, el Ministerio mantiene especial atención en la situación del agua potable en la región de Azuero. El Minsa continúa a la espera de que un laboratorio externo valide las pruebas realizadas por el IDAAN sobre el agua potabilizada en Chitré y Los Santos.

Las pruebas fueron realizadas en las plantas potabilizadoras Roberto Reina de Chitré y Rufina Alfaro de Los Santos, así como en la red hídrica de estos distritos. Mientras no se obtengan los resultados oficiales, las autoridades advierten que no pueden garantizar que el agua sea apta para el consumo humano.

Por ello, el Minsa recomienda a residentes y visitantes de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas:

Abstenerse de consumir agua directamente del grifo

Hervir el agua antes de ingerirla

La entidad aclaró que el agua tratada puede utilizarse para aseo personal y labores domésticas. Para reforzar el suministro durante las festividades, el Idaan mantendrá tanques de abastecimiento en distintos puntos de estos distritos, ante la alta demanda que generan los carnavales.

Vigilancia estricta en los “culecos”

Otra de las medidas preventivas anunciadas es la supervisión del agua utilizada en los tradicionales culecos. El Minsa realizará pruebas diarias al agua transportada en carros cisterna. Solo podrán operar aquellos vehículos que porten la calcomanía oficial con la palabra “Aprobado”.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es salvaguardar la salud pública durante uno de los periodos de mayor movilización en el país.