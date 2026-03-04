Autoridades ubican y sancionan a conductor captado en video por manejo desordenado en Villa Lucre

El conductor recibió multas por varias infracciones: la falta 54 por obstrucción del tránsito, la falta 59 por desatender señales de tránsito y la falta 47 por manejo desordenado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un conductor de un bus tipo coaster fue sancionado tras ser captado en video por ciudadanos manejando de forma desordenada cerca de la zona de Villa Lucre, según informó la Autoridad de Tránsito.

El incidente se difundió a través de redes sociales, lo que permitió a las unidades de tránsito ubicar al vehículo en el sector de 24 de Diciembre y aplicar las sanciones correspondientes, basadas en el artículo 204 del Reglamento de Tránsito.

El conductor recibió multas por varias infracciones: la falta 54 por obstrucción del tránsito, la falta 59 por desatender señales de tránsito y la falta 47 por manejo desordenado.

Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta para garantizar la seguridad vial y recordaron que los conductores deben respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes y garantizar la movilidad en la ciudad.