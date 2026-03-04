Serviestiba asegura continuidad operativa y estabilidad laboral en puertos Balboa y Cristóbal

Serviestiba también aseguró que garantizará plenamente los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y en la Convención Colectiva.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Serviestiba reafirmó su compromiso con la estabilidad laboral y la operación eficiente de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras la adopción de un esquema operativo provisional y la designación de dos nuevos operadores por parte del gobierno nacional.

A través de un comunicado oficial, la compañía destacó que está colaborando con una transición técnica “ágil, ordenada y responsable”, y subrayó que la continuidad operativa y la protección de los derechos de los trabajadores son prioridades en esta nueva etapa.

“SERVIESTIBA mantiene una relación de compromiso con los nuevos operadores portuarios. Toda nuestra fuerza laboral ha asumido dicho compromiso con gran entusiasmo en beneficio del país”, indicó la empresa.

La compañía recordó que cuenta con más de 10 años de experiencia en operaciones portuarias, aportando eficiencia, confiabilidad, seguridad y empleo de calidad al sistema logístico nacional. Asimismo, destacó su trayectoria en el fortalecimiento del conglomerado portuario y en el desarrollo económico del país.

En el comunicado, la empresa enfatizó que su enfoque actual se centra en lo operativo, donde la experiencia, disciplina y capacidad de ejecución son determinantes. Además, reiteró que continuará actuando con responsabilidad, transparencia, apego a la ley y respeto a las decisiones de las autoridades competentes.

Serviestiba también aseguró que garantizará plenamente los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y en la Convención Colectiva, reafirmando su papel como empleador responsable comprometido con el bienestar de sus trabajadores.

