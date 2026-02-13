Minsa intensifica sus operativos para garantizar seguridad alimentaria en Veraguas

Todos los establecimientos que preparen o vendan alimentos serán inspeccionados, al igual que los camiones cisterna, a los que se les verificará la cloración del agua, para garantizar su uso seguro durante estas actividades en Santiago y otros distritos de la provincia de Veraguas.

Veraguas/A orillas de la vía Interamericana, en el sector de San Antonio de Atalaya, a la entrada de Santiago, el Ministerio de Salud mantiene activos operativos de control sanitario dirigidos a los vehículos que transportan alimentos hacia y desde la provincia de Veraguas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la cadena de frío y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El operativo inició desde las 5:00 de la mañana de este viernes y se extenderá por varios días.

Xavier Torres, director regional del Ministerio de Salud en Veraguas, detalló el alcance de estas acciones y afirmó que no solo durante los carnavales, sino también en las festividades religiosas de Atalaya.

Torres explicó que la verificación se centra en que los transportes mantengan la temperatura adecuada, especialmente aquellos que movilizan productos lácteos, quesos, carnes, embutidos, entre otros productos perecederos, ya que la falta de refrigeración puede provocar procesos de descomposición que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

“Esto garantiza que los alimentos lleguen a sus destinos en buenas condiciones”, subrayó.

Indicó además que estos controles forman parte de un operativo más amplio, que incluye la inspección de puestos de venta de alimentos. Para los días de Carnaval, el Ministerio de Salud mantiene todos sus departamentos activos, entre ellos Saneamiento Ambiental, Control de Vectores y Promoción de la Salud, con el fin de supervisar despensas, verificar que los manipuladores cuenten con sus carnés de salud vigentes y que se cumplan las normas de higiene y vestimenta.

El director regional informó que hace dos días fueron decomisadas 170 libras de alimentos en mal estado, que se dirigían a Atalaya para las festividades del Nazareno de Atalaya, reiterando que la institución no permitirá la comercialización de productos que representen un riesgo sanitario.

Torres hizo un llamado a la ciudadanía a no ver estos operativos como una medida punitiva, sino como una acción preventiva. “Estamos cuidando y velando por la salud de la población”, señaló, al tiempo que recomendó a los vendedores mantener sus documentos al día, cumplir con las medidas sanitarias y asegurar que los lugares donde se manipulan alimentos se encuentren en condiciones adecuadas de limpieza.

Las autoridades también confirmaron que habrá revisiones en las áreas de mojaderas, donde los puestos de venta suelen ser más móviles. Todos los establecimientos que preparen o vendan alimentos serán inspeccionados, al igual que los camiones cisterna, a los que se les verificará la cloración del agua, para garantizar su uso seguro durante estas actividades en Santiago y otros distritos de la provincia de Veraguas.

