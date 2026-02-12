Aguadulce tendrá 52 cisternas para los culecos del Carnaval

Aguadulce, Coclé/El distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé, se alista para recibir a cientos de visitantes nacionales y extranjeros durante los cuatro días del Carnaval 2026, considerado uno de los puntos de referencia de las festividades en la región.

Miembros de la Junta Central del Carnaval anunciaron que se instalarán 52 carros cisterna a lo largo de la ruta principal, que va desde el Parque 19 de Octubre hasta el Parque Rodolfo Chiari, con el objetivo de garantizar los tradicionales culecos y mantener la diversión de manera organizada. Según Eva Vergara de Córdoba, subtesorera de la Alianza Central del Carnaval de Aguadulce, estas cisternas estarán distribuidas en la Avenida Central, “de parque a parque”, para refrescar a los asistentes durante los desfiles y actividades.

La fiesta comenzará oficialmente el viernes con la presentación de las soberanas de Calle Arriba y Calle Abajo, y durante todo el Carnaval se contará con murgas, topones y reinas que animarán la celebración. Además, habrá tarimas en Calle Arriba, en el Municipio de Aguadulce y en Calle Abajo, ofreciendo shows y actividades para todos los públicos.

Los culecos se realizarán de sábado a lunes hasta las 5:00 p.m., y el martes hasta las 6:00 p.m., extendiéndose después con after culecos hasta las 8:00 p.m., para prolongar la diversión de quienes quieran seguir celebrando con música y agua.

Con una cuidadosa planificación y la participación de la comunidad, Aguadulce promete un Carnaval lleno de tradición, alegría y momentos refrescantes para grandes y pequeños.

Con información de Natali Reyes