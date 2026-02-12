Aeropuerto de Tocumen movilizará más de 154 mil pasajeros adicionales por Carnaval 2026

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros llegar con al menos tres horas de anticipación a su vuelo para completar los procesos de registro, migración y seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para una intensa operación logística con motivo de las fiestas del Carnaval 2026, periodo en el que se proyecta la movilización extraordinaria de más de 154,000 pasajeros locales entre llegadas y salidas internacionales, desde el viernes 13 hasta el domingo 22 de febrero.

Desde este jueves ya se registra un incremento en la llegada de viajeros a Panamá a través de la principal terminal aérea del país, motivados por las celebraciones carnestolendas. Entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero se estima el ingreso de 84,061 personas que arribarán para disfrutar de las festividades.

No obstante, el mayor volumen de llegadas se espera para el miércoles 18 de febrero, cuando se proyecta el arribo de 10,920 viajeros retornando a la ciudad de Panamá tras los días de celebración.

En cuanto a las salidas internacionales, se prevé la movilización de 69,959 pasajeros locales durante el mismo periodo. El viernes 13 marcará el punto más alto de partidas, con 9,810 viajeros saliendo del país, mientras que el sábado 14 mantendrá una alta demanda, con más de 9,100 personas despegando hacia distintos destinos.

Entre los mercados internacionales más solicitados por los panameños destacan Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, reflejando la amplia conectividad que ofrece Tocumen como hub estratégico entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que esta operación especial responde a la relevancia del Carnaval en la dinámica turística y económica del país.

“Las fiestas del Carnaval representan uno de los periodos de mayor movimiento turístico en Panamá. En Tocumen hemos reforzado nuestra planificación operativa para atender este incremento de pasajeros, garantizando un tránsito rápido, seguro, ordenado y eficiente, de modo que los viajeros inicien o culminen sus celebraciones con una experiencia positiva desde el principal aeropuerto del país”, afirmó Ruiz Blanco.

Para hacer frente al aumento del flujo, el aeropuerto activó, en coordinación con aerolíneas y entidades del sistema aeroportuario, un plan integral que incluye la optimización de procesos, refuerzo de personal en migración, aduanas y seguridad, además de comunicación permanente entre los actores involucrados.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros llegar con al menos tres horas de anticipación a su vuelo para completar los procesos de registro, migración y seguridad. Asimismo, recuerdan validar previamente la documentación de viaje y evitar transportar objetos prohibidos en el equipaje de mano o facturado.

Los carnavales panameños se celebrarán oficialmente del 14 al 17 de febrero de 2026, una de las festividades más emblemáticas del calendario nacional, que transforma ciudades como Las Tablas y Penonomé en escenarios de música, danza, comparsas y colorido, atrayendo tanto a visitantes locales como internacionales.

Puedes leer: Calle 50 y centro histórico de la ciudad: Municipio ejecutará proyectos por $25 millones