Mulino es notificado para participar de la reunión de jefes de Estado que convocará Trump en Miami

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió la notificación oficial para participar de la reunión de jefes de Estados convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami. La confirmación llegó por los canales diplomáticos.

De acuerdo con publicaciones internacionales, Trump también ha invitado a este encuentro a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; y Paraguay, Santiago Peña.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había informado de forma preliminar a Mulino, el pasado 21 de enero, sobre la invitación a este encuentro de mandatarios de la región, donde se debatirá sobre temas geopolíticos en el continente.

