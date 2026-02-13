Clima en Panamá: Mantienen avisos de vigilancia por lluvias, oleaje y radiación extrema en varias regiones del país

Las condiciones marítimas continúan siendo un factor de atención. En el Caribe, se pronostican olas entre 1.5 y 2.0 metros con períodos de 6 a 9 segundos, manteniéndose un aviso de vigilancia por oleaje, principalmente en el área central que comprende Costa Abajo, Centro y Arriba de Colón, así como en el área oriental, específicamente en la comarca Guna Yala.

Panamá amaneció este viernes 13 de febrero bajo condiciones meteorológicas variables, con lluvias persistentes en el Caribe, nublados intermitentes en el Pacífico y vientos con ráfagas en varias regiones del país, de acuerdo con el informe emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

En la vertiente del Caribe se esperan, durante el transcurso del día, lluvias moderadas pero continuas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto de la vertiente se prevén lluvias aisladas.

Estas condiciones se mantienen bajo aviso de vigilancia por lluvias significativas e incluyen a Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Tierras Altas de Chiriquí, Costa Abajo de Colón y las zonas marítimas del Caribe, vigentes hasta el 14 de febrero.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que en la mañana y la tarde se presentarán nublados con lluvias aisladas e intermitentes en el sector montañoso de Chiriquí y el norte de Coclé. En horas de la tarde también se esperan nublados ocasionales con probabilidad de lluvias aisladas en Darién y en el resto de la provincia de Chiriquí, mientras que para el resto de la vertiente se mantendrá un cielo parcialmente nublado con períodos de mayor nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 19°C y 23°C en la cordillera Central, entre 26°C y 29°C en el occidente de la vertiente del Caribe y entre 30°C y 35°C en el resto del país, manteniendo un ambiente caluroso en las zonas bajas.

Respecto al viento, durante el día predominarán corrientes del noroeste a noreste con velocidades de hasta 35 km/h en la zona marítima del Caribe panameño y en el Pacífico Oriental y Central. En el resto del país, los vientos alcanzarán 20 km/h, incrementándose hasta 30 km/h en horas de la tarde y noche en la vertiente del Caribe, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y las provincias centrales. Para la tarde, se esperan intervalos de vientos del sur a suroeste con velocidades de hasta 20 km/h en Chiriquí.

Además, se prevén ráfagas de hasta 50 km/h en la cordillera Central, Coclé, provincias centrales, así como en sectores de Panamá y Panamá Oeste.

Las condiciones marítimas continúan siendo un factor de atención. En el Caribe, se pronostican olas entre 1.5 y 2.0 metros con períodos de 6 a 9 segundos, manteniéndose un aviso de vigilancia por oleaje, principalmente en el área central que comprende Costa Abajo, Centro y Arriba de Colón, así como en el área oriental, específicamente en la comarca Guna Yala. En el Pacífico, las olas presentarán alturas entre 0.4 y 1.3 metros y períodos de 14 a 16 segundos, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones.

En relación con la radiación solar, se prevé que los índices UV-B alcancen valores máximos entre 03 y 05, con riesgo moderado en el occidente de la vertiente del Caribe, mientras que en el resto del país se esperan índices entre 06 y 11, con riesgo alto a extremo. Por esta situación, se mantiene un aviso de vigilancia por índices de radiación extremos, también vigente hasta este 13 de febrero, recomendándose limitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección.

El Sistema Nacional de Protección Civil recomienda:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.

Mantenerse alejados de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.

Revisar techos, desagües y asegurar objetos que puedan desprenderse.

Seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

