MiAmbiente ordena suspensión de obra irregular en playa El Palmar

Durante la inspección en el sitio, las autoridades constataron la remoción de piedras mediante el uso de una retroexcavadora, con el propósito de reforzar un muro existente, sin contar con los permisos correspondientes.

Suspenden obra irregular en la zona de playa El Palmar de San Carlos
Suspenden obra irregular en la zona de playa El Palmar de San Carlos / MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
12 de febrero 2026 - 17:26

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Agencia de Chame–San Carlos y en coordinación con el Departamento de Ingeniería Municipal y unidades de la Policía Nacional, ordenó la suspensión inmediata de una obra que se ejecutaba de manera irregular en la playa El Palmar, distrito de San Carlos.

La acción se produjo luego de un reporte remitido por la Alcaldía de San Carlos, en el que se advertía sobre actividades realizadas por un ciudadano de nacionalidad extranjera dentro de la línea de alta marea ordinaria (LAMO), área sujeta a regulación ambiental.

Suspenden obra irregular en la zona de playa El Palmar de San Carlos
Suspenden obra irregular en la zona de playa El Palmar de San Carlos / MiAmbiente

Durante la inspección en el sitio, las autoridades constataron la remoción de piedras mediante el uso de una retroexcavadora, con el propósito de reforzar un muro existente, sin contar con los permisos correspondientes.

Los funcionarios notificaron al encargado de la obra sobre la infracción detectada y procedieron a paralizar de inmediato los trabajos. Posteriormente, los responsables retiraron el material y el equipo pesado utilizado en la intervención.

MiAmbiente reiteró que cualquier acción en zonas de playa y áreas bajo regulación ambiental debe contar previamente con las autorizaciones y permisos legales vigentes, a fin de garantizar la protección de los recursos costeros y el cumplimiento de la normativa ambiental.

Noticias relacionadas

Inicia el montaje para el Carnaval 2026 en la Placita de Santiago Bocas del Toro: MOP atiende afectaciones por mal tiempo en Isla Colón MOP coloca 10 toneladas de asfalto en la vía Centenario hacia Arraiján

Temas relacionados

MIAmbiente San Carlos suspensión
Si te lo perdiste
Lo último
stats