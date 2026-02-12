MiAmbiente ordena suspensión de obra irregular en playa El Palmar

Durante la inspección en el sitio, las autoridades constataron la remoción de piedras mediante el uso de una retroexcavadora, con el propósito de reforzar un muro existente, sin contar con los permisos correspondientes.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Agencia de Chame–San Carlos y en coordinación con el Departamento de Ingeniería Municipal y unidades de la Policía Nacional, ordenó la suspensión inmediata de una obra que se ejecutaba de manera irregular en la playa El Palmar, distrito de San Carlos.

La acción se produjo luego de un reporte remitido por la Alcaldía de San Carlos, en el que se advertía sobre actividades realizadas por un ciudadano de nacionalidad extranjera dentro de la línea de alta marea ordinaria (LAMO), área sujeta a regulación ambiental.

Durante la inspección en el sitio, las autoridades constataron la remoción de piedras mediante el uso de una retroexcavadora, con el propósito de reforzar un muro existente, sin contar con los permisos correspondientes.

Los funcionarios notificaron al encargado de la obra sobre la infracción detectada y procedieron a paralizar de inmediato los trabajos. Posteriormente, los responsables retiraron el material y el equipo pesado utilizado en la intervención.

MiAmbiente reiteró que cualquier acción en zonas de playa y áreas bajo regulación ambiental debe contar previamente con las autorizaciones y permisos legales vigentes, a fin de garantizar la protección de los recursos costeros y el cumplimiento de la normativa ambiental.