Inicia el montaje para el Carnaval 2026 en la Placita de Santiago

Santiago de Veraguas/Santiago de Veraguas ya comienza a sentir el ambiente festivo. Este jueves 12 de febrero arrancó oficialmente el montaje en la conocida Placita, punto emblemático donde por décadas se celebran los tradicionales culecos del Carnaval.

Desde tempranas horas se observó movimiento en el área, marcando así el inicio de los preparativos para una de las fiestas más esperadas en Panamá. La Placita volverá a convertirse en el epicentro de la alegría, la música y la tradición que caracterizan el Carnaval en la provincia de Veraguas.

Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar un evento seguro y ordenado. El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional hicieron un llamado a la población para que la fiesta se desarrolle en completa armonía y sin incidentes. Informaron que se mantendrá vigilancia permanente y que se realizarán revisiones al momento de ingresar a la Placita, como parte de las medidas preventivas.

Asimismo, solicitaron la colaboración de todos los asistentes, evitando portar objetos peligrosos. Recordaron que los menores que acudan deben tener 15 años de edad y asistir acompañados de un adulto responsable.

Las autoridades también anunciaron que están preparadas para atender cualquier eventualidad, con la participación de miembros de todos los estamentos de seguridad y emergencia. En total, más de 500 agentes estarán desplegados en toda la provincia de Veraguas para reforzar la seguridad durante las festividades.

Con organización, prevención y el apoyo ciudadano, Santiago se alista para vivir un Carnaval 2026 lleno de tradición, alegría y sana convivencia.

Puedes leer: Realizan jornada de donación de sangre en Santiago previo al Carnaval

Con información de Ney Abdiel Castillo