Realizan jornada de donación de sangre en Santiago previo al Carnaval

Santiago/Veraguas/Con miras a las festividades del carnaval, el Banco de Sangre del hospital de Santiago y el Club Activo 2030 de la provincia de Veraguas realizaron una jornada especial de donación para reforzar las reservas y garantizar la atención oportuna ante cualquier emergencia.

La actividad surge como una medida preventiva ante el aumento de incidentes que suelen registrarse durante estos días de celebración. Funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) explicaron la importancia de anticiparse.

“La donación del día de hoy va a fortalecer para estos días que vienen. Son días fuertes, son días festivos”, señalaron, al referirse al incremento en la demanda hospitalaria que puede presentarse durante el carnaval.

Aunque el llamado principal es a la prevención, las autoridades reconocen que históricamente estas fechas están marcadas por situaciones de riesgo. “Ojalá que no se hagan ningún accidente, pero ustedes saben que no es así. Siempre va a haber accidentes, siempre va a haber algún trauma, alguna riña, alguna pelea”, advirtieron.

Más allá del abastecimiento, el mensaje fue también un llamado a la responsabilidad ciudadana. “Llamar a lo que es a la cordura de la población, de que traten de estas festividades gozarlas en familia, con armonía, con calma”, insistieron.

La jornada solidaria busca que el hospital de Santiago cuente con suficientes unidades de sangre para atender cualquier eventualidad, en una época donde la diversión y la celebración deben ir acompañadas de prudencia.

Las autoridades reiteraron la recomendación de disfrutar el carnaval con control, evitar situaciones de riesgo y actuar con responsabilidad para reducir la posibilidad de accidentes y emergencias médicas.

Con información de Ney Castillo.