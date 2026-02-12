Bocas del Toro: MOP atiende afectaciones por mal tiempo en Isla Colón

Como parte de las labores, el personal efectuó la limpieza del área afectada y aplicó material paliativo en un tramo aproximado de 400 metros lineales.

Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Departamento de Mantenimiento, ejecutó trabajos en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de atender de manera oportuna las afectaciones provocadas por el mal tiempo y garantizar una circulación vehicular más segura.

Entre las acciones realizadas, se intervino la carretera hacia Drago Mar, en el sector de Bocas del Drago, donde la vía permanecía obstruida por troncos y otros desechos arrastrados por las fuertes lluvias registradas en la región.

Como parte de las labores, el personal efectuó la limpieza del área afectada y aplicó material paliativo en un tramo aproximado de 400 metros lineales, con el fin de mejorar las condiciones de la superficie y restablecer el tránsito vehicular.

Los trabajos se desarrollaron con el apoyo de una retroexcavadora y en coordinación con la empresa Ininco, integrante del consorcio Isla Bocas, bajo la supervisión del director regional encargado, Carlos Caballero.

De manera paralela, también se realizaron labores de limpieza y conformación en el punto donde culmina el asfalto de la carretera hacia Bocas del Drago, específicamente frente al restaurante Yaris Noris, abarcando cerca de 100 metros lineales.

El MOP indicó que estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se mantienen activas ante las condiciones climáticas adversas, con el propósito de salvaguardar la seguridad de conductores y residentes de la zona.