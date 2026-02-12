MOP coloca 10 toneladas de asfalto en la vía Centenario hacia Arraiján

La acción busca optimizar el tránsito y reducir riesgos para los usuarios que diariamente utilizan esta importante arteria vial.

Ciudad de Panamá/Con el propósito de reforzar la seguridad vial de los conductores que transitan por la vía Centenario en dirección al distrito de Arraiján, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional Panamá Oeste 2, colocó 10 toneladas de asfalto en puntos previamente identificados.

Las cuadrillas de la entidad intervinieron las áreas más afectadas por el constante flujo vehicular, aplicando material asfáltico para mejorar las condiciones de la superficie de rodadura.

La acción busca optimizar el tránsito y reducir riesgos para los usuarios que diariamente utilizan esta importante arteria vial.

🔗Puedes leer: ¡Desde hoy! MOP suspende proyectos viales por flujo vehicular de carnavales

De acuerdo con la institución, los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento enfocado en atender deterioros puntuales que pueden afectar la seguridad y el desplazamiento de los conductores.

Las labores se realizaron en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, que brindó apoyo en materia de seguridad y control vehicular. Esto permitió que las intervenciones se desarrollaran de manera ordenada y segura, tanto para el personal operativo como para quienes circulaban por el sector.

El MOP reiteró su compromiso de continuar ejecutando programas de mantenimiento vial en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de fortalecer la infraestructura carretera y garantizar vías más seguras para la población.