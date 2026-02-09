Carnaval 2026: Ultiman detalles en la Cinta Costera para el Festival Carnavalístico

Ciudad de Panamá/A solo cuatro días de que arranque la fiesta más esperada por los panameños, la Cinta Costera se ha convertido en un hervidero de actividad. Equipos de producción y logística ultiman los detalles de lo que será el Festival Carnavalístico organizado por el Municipio de Panamá, el cual promete devolverle el esplendor a la capital.

Según confirmaron los organizadores, el recinto contará con tres tarimas de espectáculos distribuidas estratégicamente para recibir a miles de nacionales y turistas. Además de las estructuras, se ha diseñado una cartelera de lujo que combina el talento nacional con figuras internacionales de renombre.

Programación artística

Aramis Cornejo, organizador del evento, brindó detalles exclusivos sobre la programación artística que encenderá las noches en la ciudad:

VIERNES (Inicio 8:00 P.M.)

Samy y Sandra Sandoval

Mr. Saik

Don Pablo Mures

SÁBADO

Mauricio Silva

Ulpiano Vergara

Jr. Ranks

Akim

DOMINGO

Max Torres

Alejandro Torres

BCA

Barbel

Valentino

LUNES

Maelo Ruiz

Nenito Vargas

Aldo Ranks

Jorkan

Principal

MARTES (Cierre Internacional)

Pedro Arroyo

Mickey Taveras

Jonathan Chávez

El Boy C

El Tachi

T.O.K (desde Jamaica)

Diversión para todas las edades

El carnaval de la capital no solo se vivirá de noche. Los tradicionales culecos se tomarán la Cinta Costera en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., ofreciendo el alivio del agua bajo el sol radiante de la temporada.

Pensando en la seguridad y el entretenimiento de los más pequeños, la organización ha destinado un área exclusiva para niños con juegos mecánicos disponibles desde las 5:00 p.m. hasta la medianoche.

Con información de Jocelyn Mosquera.