Alcaldía de Panamá entrega permisos a microempresarios para el Festival Carnavalístico

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá oficializó la entrega de 100 permisos a microempresarios que estarán autorizados para la venta de alimentos, cerveza y mercancía seca durante el Festival Internacional Carnavalístico “Volumen Caribe 2026”.

La asignación de los permisos se realizó mediante una ventanilla única, mecanismo que permitió a los participantes gestionar de forma ágil la revisión y el pago de los requisitos exigidos.

Entre la documentación solicitada se incluyeron:

Carné de salud verde y blanco del Ministerio de Salud

Permiso para el uso de inflamables, emitido por el Cuerpo de Bomberos.

Certificación de limpieza de la Autoridad de Aseo.

Pago del impuesto de cantina transitoria.

Pago del impuesto correspondiente a microempresarios.

Como parte del proceso, la Alcaldía implementó un sistema de pago totalmente digitalizado, a través de Yappy o tarjetas bancarias. Una vez completado el trámite, a cada microempresario se le entregó un código QR que podrá ser presentado durante las inspecciones de Legal y Justicia, permitiendo el acceso inmediato a la información del negocio y reduciendo el riesgo de sanciones o decomiso de mercancía.

Los beneficiarios también participaron en una charla informativa en la que se abordaron aspectos relacionados con la organización del festival, la logística del evento y el rol que deben desempeñar tanto los microempresarios como el sector privado y la Alcaldía de Panamá durante el desarrollo de las actividades.

Según cifras oficiales, la edición 2025 del Festival Carnavalístico reunió a más de 168 mil personas, alcanzó un récord de 33 mil asistentes en un solo día y generó un impacto económico estimado en $30 millones de dólares.