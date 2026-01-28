Cinta Costera será el epicentro del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026

A diferencia de otros carnavales, este festival no contará con reina, pero sí con la participación de comparsas, evocando las celebraciones tradicionales. Los culecos se realizarán en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ciudad de Panamá/A partir del mediodía del viernes 13 de febrero, un tramo de la Cinta Costera, comprendido desde la avenida Ecuador hasta el viaducto 3 de Noviembre, permanecerá cerrado al tránsito vehicular debido a la celebración del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026.

El evento se desarrollará desde las 6:00 p.m. del viernes 13 de febrero hasta las 4:00 a.m. del martes 17, con una variada agenda de presentaciones artísticas, culecos y actividades recreativas, dirigido a quienes deseen disfrutar del carnaval sin salir de la ciudad capital.

Según explicó Isaac Brawerman, asesor de la Alcaldía de Panamá, el festival mantendrá el formato del año anterior, aunque con algunas mejoras introducidas tras evaluar las opiniones del público.

“En general, se mantiene el mismo formato del año pasado, con algunas mejoras producto de haber escuchado los comentarios de los asistentes. Va a haber bastante diversión, esparcimiento y un carnaval en la ciudad. Los horarios se mantienen hasta las 4 de la mañana y la venta de alcohol será hasta las 3 a.m., como el año pasado”, indicó Brawerman.

A diferencia de otros carnavales, este festival no contará con reina, pero sí con la participación de comparsas, evocando las celebraciones tradicionales. Los culecos se realizarán en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que los niños contarán con áreas especiales que incluirán juegos mecánicos.

Las tarimas principales para las presentaciones artísticas, que se desarrollarán principalmente en horas nocturnas, estarán ubicadas en el área del Mirador del Pacífico, mientras que en la zona frontal se llevarán a cabo los culecos. Además, se habilitará un área infantil más amplia que en años anteriores.

“Se extendió el horario de las actividades para niños hasta las 12 de la medianoche, cuando el año pasado era hasta las 11 p.m. Esto responde a los comentarios de los asistentes, que solicitaban más tiempo para el disfrute familiar”, detalló Brawerman.

Prohibiciones y sanciones

El decreto que regula la actividad establece varias prohibiciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre ellas, el ingreso de coolers o envases tipo hielera, armas de fuego con o sin permiso, armas blancas o punzocortantes, así como objetos de vidrio. Asimismo, está prohibido el uso de disfraces que simulen uniformes de estamentos de seguridad o que puedan alterar el orden público.

“El objetivo es mantener un ambiente seguro y familiar. Las personas que incumplan las normas podrán ser sancionadas”, advirtió Joel Hurtado, jefe de la zona policial.

Las autoridades informaron que quienes cometan infracciones durante el festival podrían enfrentar multas que oscilan entre $50 y $1,500 dólares, además de otras sanciones administrativas.

Con información de Jocelyn Mosquera