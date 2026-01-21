Alcaldía abre convocatoria para microempresarios del Carnaval Vol. Caribe 2026

La Alcaldía detalló que el costo total del permiso para cantina transitoria con venta de comida inflamable es de B/. 376.66.

La Alcaldía de Panamá, a través de la Subdirección de Microempresarios de la Dirección de Servicios a la Comunidad, anunció la apertura de la convocatoria para participar como microempresarios en el Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, que se realizará en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria estará abierta este jueves 22 de enero y permitirá a los interesados aplicar a permisos provisionales para formar parte de la ruta de Carnaval. Para esta edición se habilitarán 100 permisos, distribuidos en 50 para cantinas transitorias con venta de comida inflamable, 15 para mercancía seca y 35 para paleteros, raspaderos y otros rubros similares.

Costos de los permisos

La Alcaldía detalló que el costo total del permiso para cantina transitoria con venta de comida inflamable es de B/. 376.66, que incluye el permiso municipal, el pago al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Salud (MINSA).

En el caso de mercancía seca, el costo total es de B/. 50.00, mientras que para paleteros, raspaderos y otros rubros asciende a B/. 60.00. Para el paletero con manejo de material inflamable, el monto total será de B/. 110.00.

La Alcaldía aclaró que estos costos no incluyen el servicio de energía eléctrica, el cual deberá contratarse de manera adicional con el proveedor autorizado del evento.

Requisitos y proceso

Entre los requisitos para participar se encuentran estar paz y salvo con la Alcaldía de Panamá, presentar cédula vigente y, en el caso de permisos relacionados con la venta de alimentos, contar con carné de salud blanco y verde vigentes. La entidad precisó que solo se atenderá al titular de la solicitud y no se permitirán trámites realizados por terceros.

La jornada de inscripción se realizará en el Parque Urracá, este jueves 22 de enero, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Una vez cerrado el proceso, no se aceptarán nuevas solicitudes.

El sorteo de los cupos se efectuará el mismo día, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., mediante urna y con la presencia obligatoria del solicitante.

Asimismo, la Alcaldía informó que el lunes 26 de enero se llevará a cabo una jornada de ventanilla única de pago, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Teatro Gladys Vidal del edificio Hatillo, con el objetivo de agilizar los trámites de los microempresarios seleccionados.

La Alcaldía de Panamá reiteró su compromiso de impulsar oportunidades para los microempresarios del distrito y garantizar un proceso transparente, ordenado y accesible durante la organización del Carnaval 2026.