Juicio Odebrecht: Jueza valida otro acuerdo de pena en el desarrollo de la audiencia

Panamá/Tras reanudarse la audiencia en su quinto día, la fiscal Ruth Morcillo, a eso de las 9:11 a.m., solicitó la realización de una audiencia reservada para un acuerdo de pena. Ante esta solicitud, la jueza Baloisa Marquínez avaló un receso para evaluar el acuerdo en una audiencia bajo reserva, en la que se pidió a todos los demás abogados abandonar la sala.

Fuentes vinculadas a la audiencia han confirmado que se trataría de Riccardo Francolini, con quien la Fiscalía habría pactado un acuerdo de pena de 30 meses de prisión, validado por la jueza Marquínez; sin embargo, hasta este momento no ha sido oficializado por parte del juzgado. Sería el tercero que se presenta durante el desarrollo del juicio, iniciado el pasado 12 de enero. En total, desde que se inició la investigación en 2014, y contando los últimos, suman 23 acuerdos de pena.

Francolini también alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en el caso New Business —relacionado con la compra de Editora Panamá América S.A., (Epasa) —, convirtiéndose en testigo protegido a cambio de su exclusión del proceso, que tuvo su conclusión en el año 2023. En dicho caso, declaró que el expresidente Ricardo Martinelli coordinó aportes de contratistas del Estado para financiar la adquisición de estos medios de comunicación.

Mientras que en 2023, Francolini, expresidente de la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros, fue condenado en el caso Blue Apple con 5 años de prisión y multa de 470,000 dólares, por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales en perjuicio de la entidad bancaria.

En lo que va de la mañana, la audiencia ha estado marcada por varios recesos.

En el banquillo de los acusados figuran el expresidente Riccardo Martinelli, así como varios de sus exministros y colaboradores, entre ellos el excandidato presidencial José Domingo Arias, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, el exministro de Obras Públicas José Federico Suárez y el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriou. Además, el proceso incluye a empresarios y a personas que la Fiscalía señala como presuntos testaferros o intermediarios dentro de una supuesta red de blanqueo de capitales vinculada a los sobornos que la empresa Odebrecht confesó haber pagado en Panamá.